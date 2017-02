Carta al presidente de Telefónica Chile (Movistar)

Señor Director:

Temuco, 03 Febrero 2017.

Señor

Claudio Muñoz Zúñiga

Presidente Directorio de Telefónica Chile S.A.

Providencia 111, Santiago, Chile

Casilla Postal 16-D Santiago, Chile

Carta al Presidente

Estimado Presidente, Somos 17 trabajadores sindicalizados que nos desempeñamos en las Oficinas de Temuco, Villarrica y Victoria, nuestro empleador es Leonardo Cartes y Cía. Ltda. Rut 77.885.510-0, que es unos de los distribuidores autorizados de Movistar en la zona Sur. Después de un mes de intentar negociar y tratar de llegar a un acuerdo justo para ambas partes, nos encontramos en huelga indefinida desde el 02 de Febrero del 2017, nuestro empleador en lugar de dialogar solicito el Lockout de la empresa (cierre parcial y temporal de las oficinas involucradas), esto significa que dejo sin goce de sueldo a todos los trabajadores que no están sindicalizados por 30 días. Afectando obviamente el bienestar de todas nuestras familias.

El día de ayer recibimos la visita del Seremi del Trabajo Sr. Joaquín Bascuñán y del Jefe de inspección Provincial del Trabajo Víctor García, los que tuvieron que intervenir para que el Sr. Leonardo Cartes acceda a una mediación voluntaria y así tratar de solucionar esto.

Hemos leído atentamente su carta de la memoria anual 2015, donde se muestra el desarrollo tecnológico y de calidad de vida que promueve la compañía en su estrategia global, tanto para sus usuarios y trabajadores, reconociendo que el rol de la empresa en la sociedad ha evolucionado, tanto en Chile como en el resto del mundo, y que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han acelerado y profundizado el progreso de la sociedad a un ritmo sin precedentes, para constituirse en un aliado estratégico del país, consiguiendo conectar con los intereses de la sociedad, otorgando oportunidades y desarrollando soluciones que permitan lograr avances sustentables.

También en la memoria se resalta su modelo de relación con los trabajadores, en la promoción de negociaciones colectivas, negociaciones que buscaban unificar los modelos de remuneraciones en base al desempeño y el alineamiento con los objetivos del negocio y así mismo se avanzó en la homologación de ciertos beneficios para todos sus empleados, construyendo un modelo de relaciones de confianza y colaboración que le han permitido abordar temas de interés mutuo, facilitando los acuerdos colectivos y evitando futuros conflictos, contribuyendo con ello a un mejor clima laboral.

Como trabajadores de la compañía reclamamos un trato sin discriminación en relación al resto de los empleados, aspiramos a condiciones de trabajo que nos permita vivir un poco mejor, no es aceptable que nuestro empleador aun nos tenga bonos que jamás lograremos obtener, como el de BlackBerry (Planes que no están comercializables), tampoco es aceptable que después de tanto tiempo nos de aguinaldo cuando el quiera, o que cambie las categorías de los planes para así afectar nuestras comisiones (para esto se ampara culpando a Movistar), o simplemente que no haya sido capaz de reajustar nuestro salario y se rija solo por lo legal (sueldo mínimo).

Finalmente le pedimos mediar en este proceso de negociación colectiva para que nos permita llevar felicidad a nuestros hogares.

Las condiciones nuestras son olvidadas y escondidas de todos los informes, le pedimos una política de nuevo trato laboral en que sea uniforme el pago de todos los Dealer y por supuesto más fiscalización de parte de Movistar para que esto suceda.

Esperando una buena acogida y su intervención si es posible

Se despide

SINDICATOEMPRESA LEONARDO CARTES Y CIA LTDA

PRESTADORA DE SERVICIOS MOVISTAR

OFICINAS TEMUCO-VICTORIA-VILLARRICA