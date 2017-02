Conaf: “Estamos acercándonos al cierre de esta mega emergencia”

En un punto de prensa conjunto, el director de Conaf, Aarón Cavieres, junto al director de la Onemi, Ricardo Toro, realizaron un nuevo balance sobre la situación generada por los incendios forestales que han afectado a vastas zonas de Chile central.

Cavieres sostuvo que, a excepción del incendio de la localidad de Talami, en la comuna de Alhué en la región Metrpolitana, el resto de los siniestros “se encuentran contenidos o controlados, paso importante porque en definitiva estamos en un gran avance”.

Si bien el director de Conaf señaló que muchos de ellos resta controlarlos y extinguirlos definitivamente, “ya no hay avance de los incendios forestales”: “Estamos acercándonos al cierre de esta mega emergencia, pero eso no significa que no vayan haber más incendios”, agregó la autoridad.

Hasta ahora, de acuerdo al balance hecho por la Conaf, son 5868 mil hectáreas de terreno las que se han visto afectadas por el fuego, claro que desde julio de 2016 a la fecha, considerando que debido al cambio climático, la temporada de incendios forestales ahora es más prolongada.

En tanto, la Onemi cifra en casi 7 mil las personas damnificadas por los incendios y mil 600 viviendas destruidas por las llamas: “Se ha mantenido el control de los incendios forestales gracias al refuerzo en el combate y a las condiciones meteorológicas, claramente se pasó a otra etapa de control por lo tanto se está analizando bajar las alertas rojas a amarillas de acuerdo a la realidad de cada una de las regiones”, señaló Ricardo Toro.

Respecto de la etapa de reconstrucción, el director de Onemi señaló que las viviendas provisorias de las personas que se han visto damnificadas por esta catástrofe contarán con un “kit compuesto por un comedor, camarotes, colchones, cocinas, entre otros. Esto corresponde al nuevo estándar instalado por la Onemi y será de 24 metros cuadrados, con aislación térmica e instalación eléctrica”.

Toro, además señaló que en las ciudades de Talca, Constitución, Chillán y Cooncepción se abrirán centros logísticos, desde los cuales se hará la distribución de las viviendas provisorias, las cuales no serán emplazadas en zonas que puedan estar cercanas a posibles focos de incendio en el futuro.