Subsecretario de OO.PP. es nombrado coordinador nacional para la reconstrucción

Sergio Galilea fue nombrado por la Presidenta Bachelet como Coordinador Nacional de Emergencia, cargo desde el cual deberá gestionar la reconstrucción de las áreas que fueron afectadas por los incendios. "No en menos de un año logras una sensación de plena normalidad y que quede como estaba antes", señaló Galilea.

“Él va a estar en terreno junto a la gente, escuchando las necesidades y agilizando los servicios públicos en los plazos acordados”, fueron parte de las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet al momento de comunicar el nombramiento del actual subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, como el Coordinador Nacional de Emergencia.

Galilea estará a cargo de gestionar la reconstrucción de las zonas que fueron afectadas por los incendios forestales, además de tener que “reponer las cadenas productivas del trabajo y velar por el bienestar de las comunidades afectadas”, señaló la jefa de Estado.

Por su parte, el flamante Coordinador para la Reconstrucción señaló en declaraciones a 24 Horas que su trabajo “consiste en poner de acuerdo al conjunto de los ministerios en las labores que están desarrollando. No sustituir, sino juntarlos y coordinarlos. Por ejemplo, hay labores que tienen que ver con la reconstrucción y el Ministerio de Vivienda, con materia productiva, turística comerciales y de servicio. También coordinaré la labor de los gobiernos regionales”.

Sobre los plazos para la lograr la reconstrucción de los poblados que fueron afectados por los siniestros, si bien Galilea no quiso comprometerse con fechas, sí adelantó que se harán evaluaciones sobre el avance de las labores el 21 de mayo, 18 de septiembre y finales de año.

“Esto requiere tiempo, no se resolverá de la noche a la mañana. Esto no será día a día, sino probablemente semana a semana. Tú no en menos de un año logras una sensación de plena normalidad y que quede como estaba antes, señaló.