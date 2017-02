Chiloé toma medidas por pérdida de médicos que reprobaron Eunacom

El Gobierno descartó que se enfrente una crisis ante el cese de funciones de más de 200 médicos en el sistema de salud nacional al no aprobar el Eunacom. Mientras en algunas comunas se mantiene el historial de falta de especialistas y demandas de mejores condiciones laborales en los recintos asistenciales.

El Subsecretario de Salud, Jaime Burrows, anunció las medidas de contingencia que se tomarán antes de que venza el plazo de los médicos que reprobaron el examen para regularizar su situación: “El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet va a continuar en la política de seguir haciendo llegar médicos que estén acreditados con su Eunacom a través del Ciclo de Destinación y Formación, a estos lugares. Por lo tanto, a partir del 1 de abril llegará un número importante de nuevos médicos, se seguirá fortaleciendo la atención primaria y brindando la atención de salud que los chilenos y chilenas merecen”, dijo.

La autoridad además indicó que con las Seremis de Salud se revisará caso por caso si extienden la autorización de algunos médicos para continuar atendiendo personas. No obstante, uno de los lugares más afectados por esta situación es Chiloé, donde hace años se evidencia la crisis en el sector y los médicos incluso han protagonizado movilizaciones en demanda de insumos, especialistas, entre otras falencias de los establecimientos.

Al respecto, el alcalde electo en la comuna de Ancud, Carlos Gómez, afirmó que este escenario de falta de médicos se veía venir por lo que comenzaron a recibir currículums de otros profesionales.

“En nuestra comuna contamos con 23 médicos de los cuales nueve no habrían aprobado y deberán irse dentro de este mes. No obstante, el estudio del Gobierno para prorrogar su estadía nos permitiría poder resolver sin provocar mayores trastornos en la comunidad beneficiaria en la parte de salud”, señaló.

En tanto, el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, opinó que “los médicos tuvieron dos años para prepararse y los municipios no fueron capaces de darles las herramientas para poder estudiar. Los mismos médicos han declarado que no les daban permiso para hacer cursos de perfeccionamiento, entonces si los municipios sabían que esto iba a ocurrir, no es culpa de los médicos ni del Ministerio de Salud”.

Conforme a lo establecido, los médicos que reprobaron el Eunacom deberán dejar sus puestos de trabajo el 14 febrero y sus reemplazos llegarán en abril, quedando un tiempo de margen en que se desconoce cómo se llevará adelante la atención de pacientes en los recintos. De llegar a extenderse la autorización de los médicos en ejercicio, esto deberá ser aprobado por la Contraloría.