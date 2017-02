“No queremos cámaras” en La Araucanía: lo que dijo la PDI al realizador Vicente Montecinos

El realizador audiovisual Vicente Montecinos presentó este martes un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el fin de recuperar los equipos y el material audiovisual que la Policía de Investigaciones (PDI) le incautó el pasado fin de semana.

Montecinos ha dirigido películas como Lautaro, 500 años en guerra y Eluwun, el funeral de un guerrero, en los que ha abordado el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Actualmente se encontraba trabajando en Ñuke, película de ficción que prepara hace seis años.

El pasado sábado fue detenido por la PDI mientras se encontraba en Collipulli. Paralelamente, la casa de sus padres en la comuna de Macul fue allanada por funcionarios policiales, quienes incautaron tres computadores, discos duros, teléfonos móviles y cuadernos, entre otros materiales.

De acuerdo a la PDI, la detención y el allanamiento se realizaron por orden del jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Luis Arroyo, en el marco de una investigación contra presuntas milicias que se organizan en La Araucanía. Por esta misma causa, hace dos semanas, se había realizado la llamada “Operación Tauro”.

Lorenzo Morales, abogado de Vicente Montecinos, cuestionó la desprolijidad con la que actuó la policía: “Hay una falta de formalidad. En un momento se le manifestó que andaban en busca de armas y finalmente se llevaron el material que él tiene de trabajo. No se le dejó ningún registro de cuál era la orden respectiva. Se le nombró a un fiscal y un juez, tampoco se le dejó el acta de incautación, que es lo normal que se hace”, detalló.

En esa línea, Morales aseguró que en la diligencia se vulneraron varias garantías, pero apuntó particularmente al derecho a la libertad de expresión: “El año pasado, el relator especial de la OEA por la libertad de expresión vino a Chile y conminó al Estado a que se terminen formas indirectas de coartar la libertad de expresión. Nosotros creemos que eso fue lo pasó el pasado sábado”.

Agregó que “hay un efecto silenciador con respecto a algunos procesos judiciales. Nosotros creemos que este es el caso, nos parece bastante grave. A un joven realizador se le pasaron a llevar muchos de sus derechos y se le llevó solamente su material de apoyo”.

Según el abogado, los funcionarios policiales se lo manifestaron directamente a Vicente Montecinos cuando lo detuvieron: “Los policías se lo dijeron allá en Collipulli: nosotros no queremos cámaras en la zona del conflicto”.

Morales explicó que la acción policial vulneró también el derecho a la intimidad de la familia del documentalista y cuestionó su arbitrariedad: “En este caso no hubo oposición de violencia, nada por el estilo, ellos pudieron hacer su trabajo limpiamente, pero el registro es lo que increpamos en términos de lo que establece el código procesal penal y eso vulnera ciertas garantías”.

“Si un policía llega a tu casa, dice que quiere entrar a tu casa, que hay una orden verbal y que no sabe muy bien el nombre de los fiscales o de los jueces que están a cargo, obviamente uno no se va a oponer. Si dice que viene a buscar una cosa, después se lleva otra cosa y no deja acta alguna… es decir, si eso no es arbitrariedad, no sé qué es. Este hecho fue grave”, concluyó.

Luego de la detención, la Agrupación de Audiovisualistas por la Libertad de Expresión emitió una declaración que cuestionó el accionar de la PDI y la justicia y recordó que Vicente Montecinos difundió un registro del violento allanamiento que sufrió la Comunidad Rodrigo Melinao de Pailahueque, justamente, en el marco de la “Operación Tauro”.

El caso se suma a la reciente expulsión del periodista italiano Lorenzo Spairini, quien fue acusado de actividades antisistema, alteraciones al orden social y de ser un peligro para el Estado.

Foto: Eluwun, el funeral de un guerrero / Cinechile.