“Me parece elitista que en Chile no hayan cines en todos los pueblos y ciudades”

Sebastián González, periodista, 32 años, Máster en Guión y, actualmente, estudiante de doctorado en Film Studies en la Universidad de Edimburgo (Escocia), llegó al Ficiqq, festival fundado por Elliot Morfi y Katherina Harder, en el 2012 como asistente de producción y a dictar un taller de guión. De esa forma, desde el año siguiente, asumió como programador y trabaja para “generar una mirada crítica en el espectador y hacer visibles películas que otros no habrían considerado”.

¿En qué consiste programar para estos festivales?

De partida, es definir la misión del lugar en que tienes que programar y, desde ahí, hacer una fina y rigurosa selección de películas que permita acercarte a tu público. Tienes que visionar películas mediante las plataformas de postulación, ir mucho al cine y visitar otros festivales. Por ejemplo, acabo de volver del International Film Festival Rotterdam (IFFR), uno de los más grandes e importantes del mundo, buscando películas y haciendo contactos para las próximas versiones del FICIQQ.

¿Cómo seleccionas las películas y cortos para el Ficiqq?

En categorías de Largometraje y Cine de los Extremos, yo veo todo y programo. En cortometraje, Amalia y Camila (equipo de programadoras) hacen una selección y, luego de ver cada una cerca de 500 cortos, dejan entre 20 a 30 que después veo yo. Lo principal en el Ficiqq son las historias, relatos bien contados más allá del género, duración o estilo de la película.

¿Cuál es el foco del Ficiqq para este 2017?

El Ficiqq mantiene el foco del año anterior y está enfocado a autores, por eso mismo, realizaremos muestras de dos directores chilenos y su trayectoria. Esta versión es el paso previo a la celebración de nuestros diez años de vida en 2018, donde la idea es marcar un antes y un después en la historia del Ficiqq.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Lo que más me gusta es ver las películas con una mirada crítica que permita conectarnos mejor con el público, crear audiencia y cinefilia en Iquique. Además, contar con cintas de diferentes partes del mundo y mostrarlas a la gente que no tiene acceso a eso, es importante.

¿Cómo ves el campo laboral del cine en Chile?

Hay una desconexión. Por ejemplo, existe una asociación de guionistas, directores, productores, pero no hay una agrupación que reúna a los festivales de cine y eso es fundamental para seguir creciendo.

En Chile todavía hay ciudades que no tienen un cine, ¿qué piensas de eso?

Si bien desde la llegada de lo digital el cine se ha democratizado cada vez, me parece elitista que en Chile no hayan cines en todos los pueblos y ciudades, que no hayan salas alternativas a las grandes cadenas y que los precios sean prohibitivos para la gente. Por eso, el Ficiqq es gratuito y lo seguirá siendo.

¿Por qué hay que ir al Ficiqq?

El Ficiqq es el mayor evento cinematográfico del norte de Chile, la programación y la competencia tiene varias joyas que son estrenos nacionales. Imperdibles son la competencia de largometraje internacional, donde las cinco películas extranjeras se estrenan en Chile. Nuestra película inaugural, Vida de familia, de Alicia Scherson, se exhibe por primera vez en el país en nuestro festival y lo cerramos con el estreno regional de Rara (dirigida por Pepa San Martín). También mostraremos Como me da la gana 2, último documental de Ignacio Agüero y una de las mejores películas del 2016. Estamos con un nivel buenísimo.