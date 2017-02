Sindicato de Escondida por huelga: “Es la única opción para los trabajadores”

Este miércoles los dirigentes del sindicato de trabajadores confirmaron la nula disposición de la empresa a dialogar después días de los llamados “buenos oficios”, ultima instancia legal donde las partes eventualmente podrían llegar a un acuerdo, lo que fue descartado por los representantes laborales.

El vocero del sindicato de trabajadores de Minera Escondida, Carlos Allendes, descartó cualquier tipo de movilizaciones distintas a la paralización. En este sentido, aseveró que la nula producción de la compañía cuprífera privada más importante del país, será suficiente para presionar a los directivos para que accedan a sus demandas laborales y salariales.

“Nosotros no estamos para hacerle daño a nadie, no nos vamos a manifestar en acciones que no correspondan, que estén reñidas con la ley, por lo tanto nosotros tomaremos nuestra postura de huelga y ahí nos quedaremos hasta que esto se resuelva. La presión de la huelga es justamente dejar de producir, pero no por un interés de destruirla, si no que por una necesidad. La empresa tiene que entender que los trabajadores hacen la producción, por lo tanto esa parte hay que compartirla. Si la empresa no lo entiende, bueno, en algún momento tendrá que flexibilizar y llegar a un acuerdo”, argumentó.

Carlos Allendes, agregó que la intransigencia de Minera Escondida podría estar apoyada por el Consejo Minero, instancia que pretende, según el dirigente, sentar un precedente para futuras negociaciones en otras empresas productoras de cobre.

En esa línea, el vocero del sindicato número 1, señaló que el objetivo de la compañía es “apuntar a la sobreproducción y a la explotación de los trabajadores aumentando las horas de trabajo y disminuyendo las horas de descanso para ser más productivos, reducir los salarios, ponerle condiciones para que puedan estar más tiempo en las faenas, pero ganando menos y eso no lo vamos a aceptar”.

“Hay un manejo que se está haciendo ahí también, está el Consejo Minero atrás, por lo mismo, esto puede repercutir en lo que se pueda hacer de aquí en adelante. No es rara la intención de hacer la discriminación dentro de los contratos colectivos, donde instala la posibilidad de que se impongan cláusulas discriminatorias donde diga que los beneficios para los nuevos y futuros trabajadores no llegan. Esto claramente apunta a que esta situación se repetirá en otras faenas, donde toda la mano de obra de aquí en adelante será barata y productiva”, detalló.

El representante sindical de los más de 2 mil 500 trabajadores que operan al interior de la ciudad de Antofagasta, aclaró que ya se han determinado los turnos éticos, con tal de mantener las máquinas y evitar cualquier emergencia que sea perjudicial para la salud de las personas y el medio ambiente.

Carlos Allendes, no descartó que la compañía dependiente de la australiana BHP BIlliton, esté especulando con una baja en la producción, para por contraparte, generar un alza en el precio del cobre en el mercado internacional.

“Ellos quisieran tener a toda la gente dentro, pero nosotros también tenemos que ver la disposición de nuestra gente. Nosotros nunca nos hemos negado a los turnos éticos y siempre hemos estado por tener gente en las áreas que son críticas, siempre ha estado nuestra voluntad y así se va hacer, de hecho ya hay gente a disposición de la compañía”, aseveró.

Carlos Allendes no descartó que la huelga pueda extenderse por más de un mes, aunque afirmó, se mantendrán alertas ante cualquier atisbo de diálogo por parte de los directivos de la compañía, con el fin de terminar con un acuerdo beneficioso para los trabajadores.

Cabe destacar que incluso antes de anunciarse la huelga legal, el precio del cobre se vio incrementado en la bolsa de metales de Londres. Tomando en cuenta además que también en el yacimiento de Grasberg, Indonesia, el segundo más grande del mundo, trabajadores mantienen paralizadas sus faenas.