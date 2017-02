Huelga de Minera Escondida fija precedente para futuras negociaciones colectivas

Según Carlos Allendes, vocero del Sindicato Número 1 de la compañía, los obstáculos del proceso de negociación no serían de carácter monetario, sino que tendrían relación con la necesidad de que los beneficios obtenidos durante la movilización no se escapen a otros grupos de trabajadores. Al mismo tiempo, la directiva sindical culpó a la empresa por el incendio que culminó con siete trabajadores contratistas lesionados este viernes.

Los dirigentes del Sindicato Número 1 de Minera Escondida, que actualmente desarrollan una paralización legal de actividades, realizaron un llamado a los directivos de la compañía para mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de la empresa. Esto, debido a que la madrugada de este viernes se produjo un incendio en un campamento que alberga a unos 200 funcionarios contratistas pertenecientes a El Sauce y Salfa, incidente que dejó a siete personas lesionadas.

El vocero del sindicato representante de los más de 2 mil 500 trabajadores en huelga, Carlos Allendes, precisó que los albergues siniestrados están dentro de la compañía, pero alejados del campamento donde permanece pernoctando el personal movilizado.“Esas instalaciones hace más de un año que no se ocupaban. Ahora nosotros alegamos porque no hay seguridad, porque si se incendió un ala, es que los sistemas de seguridad no están funcionando y ahí está viviendo viejos. Entonces, la empresa va a tener que responder por la situación que ahí está pasando y cuál es el riesgo que está corriendo el resto de la gente”, precisó.

En su segundo día de paralización, Carlos Allendes recalcó que el resultado de la negociación colectiva será un referente para el resto de la industria agrupada en el Consejo Minero.

En este sentido, el vocero del Sindicato Número 1 de Escondida señaló que los obstáculos para llegar a un acuerdo en la negociación no son de carácter monetario, sino que están dirigidos a impedir que lo solicitado por los trabajadores no se escape a otras empresas por los beneficios obtenidos.

Allendes preció que desde la australiana BHP Billiton estarían dispuestos a perder 20 millones de dólares diarios por el paro con el objetivo de cambiar los contratos laborales para la minería por las próximas décadas.“El señor Marchuk, que es el presidente de BHP, está participando en las reuniones del Consejo Minero. Entonces, claramente hay una intervención de dicha instancia y, seguramente, la apuesta es que los trabajadores entreguen parte de sus incrementos mensuales para dar más rentabilidad a los inversionistas. Lo que produce Minera Escondida son 100 mil toneladas de cobre fino al año con un costo de un dólar por libra, lo que significa que en un año gana más de 7 mil millones de dólares. Al precio actual del cobre, eso cuantifica la cantidad de dinero que están dispuestos a perder”, argumentó.

Al respecto, la ex directora del trabajo, María Ester Feres, indicó que desde el Consejo Minero y su departamento de recursos humanos, donde se reúnen los distintos gerentes de las empresas privadas, coordinan las políticas de personal, esta vez dirigidas a reducir los beneficios de base, para conseguir un estándar más bajo que desencadena en menores costos para las firmas.

Ferez agregó que la actitud de los directivos de la Minera Escondida también está influida por la entrada en vigencia de la Reforma Laboral a contar del 1 de abril, donde se estipula que las propuestas dentro de una negociación colectiva parten desde los beneficios adquiridos en el proceso previo.

Cabe destacar que el convenio colectivo de los trabajadores de Minera Escondida es la primera de más de 15 negociaciones que ocurrirán en el rubro este 2017.