Izquierda Autónoma por refichaje: “Hay partidos que tienen más auspiciadores que militantes”

Continúa el debate en tono al refichaje de los partidos políticos luego de que el Servel decidiera flexibilizar este proceso a través de la reinscripción electrónica para las colectividades tradicionales.

Sumado a esta polémica, durante los últimos días han resurgido las voces que plantean que debe existir una extensión de los plazos, tomando en cuenta las dificultades que ha significado para partidos como el PPD o el PR alcanzar la cifra de militantes exigida por la ley.

Uno de ellos es el ex ministro y militante PPD, Sergio Bitar, quien señaló que “por uno o dos meses más de plazo, no podemos arriesgar que muchos ciudadanos no logren inscribirse y que muchos partidos no sean incluidos por una razón meramente burocrática”.

Para el partido Amplitud este tipo de declaraciones dan cuenta de que los padrones de los partidos tradicionales, particularmente el PPD, estaban”inflados”.

En este sentido, el vicepresidente de la organización, Oscar Rementería, indicó: “El tiempo nos ha dado la razón y lo que también manifestamos es que nuevamente estos partidos políticos tradicionales van a querer coludirse”.

El dirigente expresó que lo que esto demuestra es que los partidos tradicionales no se quieren hacer cargo de su realidad, que es que no tienen la fuerza electoral de la que históricamente se habían jactado.

Oscar Rementería aseguró que desde la colectividad están a la espera de la respuesta que les otorgue el Servel respecto de posibles facilidades para los partidos emergentes. De no ser satisfactoria sostuvo que no se descarta ninguna acción ni política ni judicial, pudiendo incluso acudir al Tribunal Constitucional.

Quienes sí presentaron una acción judicial fueron los representantes de Izquierda Autónoma. Y pese a que en Santiago el recurso interpuesto ante la Corte de Apelaciones para impugnar la decisión del Servel fue rechazado, en la ciudad de Iquique, este fue acogido.

En esa línea, el pre candidato parlamentario de la Izquierda Autónoma por la región de Tarapacá, Rodrigo Oliva, apuntó sus dardos hacia el PPD y criticó los dichos de Sergio Bitar, los que a su juicio demuestran la desesperación por la que atraviesa ese partido:“Acá hubo un proceso al cual se sometieron todos. Entendemos que hay partidos como el PPD que están mucho más complicados que otros y tiene que ver con que nunca fueron partidos que se pusieron a disposición de la sociedad, sino que buscaron representar intereses privados y, en ese contexto, en algunos casos tiene más auspiciadores que militantes. Las declaraciones de Bitar lo único que hace es generar un manto de más incerteza en lo que ha sido la ya cuestionada institucionalidad chilena y para nosotros busca lanzar manotazos de ahogado”, dijo.

Una visión totalmente distinta es la que tienen los militantes del PRI. El secretario general de ese partido, Eduardo Salas, coincidió con la postura del ex ministro de Ricardo Lagos, argumentando que los partidos políticos tradicionales deben existir, ya que son necesarios para el funcionamiento democrático.

“Una ley anti partidos como la que se dictó nos parece nefasta. Esa ley se dictó en un momento en que había una presión tremenda sobre los partidos, sobre los parlamentarios y aquí la responsabilidad la tienen los mismos parlamentarios que hoy día están cuestionando esta legislación. La tiene el Ejecutivo porque legislaron en la emergencia y legislaron mal y los partidos políticos son básicos para el funcionamiento democrático y que existan es fundamental”, recalcó.

A mediados de febrero el Consejo Directivo del Servel realizará una sesión en la que se abordará la situación de los partidos políticos emergentes y la posibilidad de otorgar mayores facilidades para su constitución en las distintas regiones del país.