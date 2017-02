​Exitosa presentación de “Mujeres tras las rejas de Pinochet” en Feria del Libro de La Serena

Con un anfiteatro lleno se desarrolló la noche de este viernes la presentación del libro de la periodista Vivian Lavín “Mujeres tras las rejas de Pinochet” de Ediciones Radio Universidad de Chile.

Al encuentro asistieron mayoritariamente estudiantes y jóvenes que aprovecharon la noche serenense para acudir a las propuestas culturales del verano en esta ciudad de la Región de Coquimbo.

El comentario de este trabajo lo realizó la psicóloga Valeria Maturana Fuentes, quien destacó el aporte del libro para la construcción de un relato que por lo general es silenciado al intentar colocar a la mujer sólo en el ámbito doméstico, lejos de los problemas de la política y menos en la lucha directa que se desarrolló contra la Dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990).

“Visibiliza el rol que cumplieron las mujeres en la lucha contra la Dictadura que es un rol doblemente invisibilizado; por una parte, por la construcción del rol social en que nos ponen a las mujeres que es el espacio privado del cuidado, del quehacer de la casa; de la pareja de, de la esposa de. Y por otra parte de mujeres que deciden salir del espacio privado y estar en un espacio público, pero además de un ámbito que es la lucha armada y que ha sido siempre ligado en un paradigma machista a los hombres, de quienes detentan ese poder son los hombres. Entonces, ellas tuvieron una doble audacia, un doble ímpetu de decir por una parte ‘yo no quiero este país que me están presentando, esta dictadura, quiero cambiarla, quiero un país justo, un Chile distinto, que lo hago en un espacio público’. Pero además lo hago a través de un medio que ha estado negado siempre para las mujeres”, sostuvo la especialista.

Valeria Maturana agregó que la construcción de los testimonios que incluye el libro de Vivian Lavín hace una retrospectiva acerca del desarrollo que tuvieron las mujeres que forman parte de su trabajo.

“Viene a plantearnos, a abrirnos un espacio de discusión que no está en el tapete; si no está en el tapete lo que fue la Dictadura, menos lo que hicieron las mujeres en Dictadura. Entonces yo encuentro que ahí se nos está abriendo un campo de discusión muy interesante, que es una oportunidad para visibilizar que nuestro rol no solamente está en lo privado, sino que también puede estar en lo público y que para eso tenemos las capacidades y las condiciones para hacerlo”, subrayó la psicóloga.

Por su parte, la periodista Vivian Lavín agradeció la invitación a participar en la XXXII edición de la Feria del Libro de La Serena para mostrar su obra.

“Me siento verdaderamente muy emocionada por haber sido parte de esta versión de la feria”, indicó la autora, quien destacó la cantidad de personas que asistieron al evento. “Creo que el marco de público fue maravilloso, muchos jóvenes. Y en este mundo en que pudimos conversar sobre un pasado, sobre una memoria y encontrarse con los jóvenes, para mí ha sido emotivo. Nunca antes, -yo he tenido varias presentaciones de este libro, incluso en México-, me había tocado escuchar a jóvenes que son necesariamente los destintarios de esta memoria que la historia reciente ha querido ocultar”, afirmó.