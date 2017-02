Demandan reforma al examen de conocimientos en medicina

El próximo abandono de funciones de cientos de médicos en los Centros de Atención Primaria de Salud por la reprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos en Medicina (Eunacom), ha instalado en el debate la pertinencia de la aplicación de esta evaluación, puesto que en muchas comunas donde atienden en su mayoría profesionales extranjeros, se advierte una pérdida importante de personal.

El vocero de la Asociación de Médicos Extranjeros en Chile, Manuel Araneda, consideró una falta de respeto la medida anunciada por el Gobierno de reemplazar en abril a los médicos que dejan sus puestos, ya que no se les había comunicado con suficiente antelación sus despidos.

En ese sentido, el dirigente exigió que se cree una agencia pública independiente con un presupuesto asignado, que se haga cargo de la evaluación de los profesionales y que en el organismo puedan participar representantes de municipios, del Colegio Médico, de las Universidades chilenas, de médicos extranjeros y principalmente las personas que contratan a los funcionarios de la Salud.

“Los médicos extranjeros si quieren una evaluación, nosotros entendemos que Chile necesita médicos del exterior pero los mejores. El problema que nosotros tenemos es con el Eunacom en sí, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech) que es la administradora y diseñadora de esta evaluación, delinearon un perfil acorde a sus necesidades y no a la salud pública que es lo que se necesita”, sostuvo el profesional.

Araneda afirmó que pedirán un recurso de protección debido a que el Ministerio de Salud no puede garantizar que una vez desvinculados el 14 de febrero, exista atención médica suficiente para atender a las personas en los servicios de salud.

En tanto, la presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico, Izkia Siches, opinó que la polémica del Eunacom también evidencia las deficiencias del sistema de salud y el desafío en la calidad del servicio que se entrega.

“Se han planteado falencias en torno al sistema de atención primaria que debería ser el pilar de la salud pública y no el pariente pobre como hoy se ha establecido. Me parece que hay una irresponsabilidad por parte de muchos de los alcaldes que no han comprendido la relevancia de tener un especialista lo más capacitado posible, actualizado en sus conocimientos y que ellos también son parte de ese proceso favoreciendo la formación continua”, afirmó.

La profesional al igual que el representante de los médicos extranjeros ve en la emergencia una oportunidad de reformar el Eunacom y considerar el esclarecer los costos de la evaluación, ya que gran parte de los médicos, no solo chilenos, terminan trabajando en el sector privado.

“Lo más importante es pasar la evaluación por parte del OMS e instalarse como el garante de calidad para que nadie utilice, como se ha hecho hasta el momento, estos argumentos del instrumento para debilitar el garantizar la calidad de los profesionales. Lo otro relevante por plantear, es lo juez y parte o conflictos de intereses que pueden tener las propias universidades de Asofamech al estar a cargo de este examen”, declaró.

Iskia Siches recordó que el Colegio Médico propuso en su momento que los médicos formados en el extranjero pudieran certificar su especialidad sin dar un examen general.

Con todo, la profesional criticó que hoy se centre el problema en el Eunacom cuando a su juicio, existen muchas más dificultades estratégicas y estructurales en la salud pública, como por ejemplo las listas de espera.