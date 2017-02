Adiós a “Al” Jarreau, la voz ecléctica del jazz

Hijo de un pastor evangélico y una pianista, Alwyn Lopez Jarreau nació el 12 de marzo de 1940, en Milwaukee, y quedó hipnotizado por la magia de los sonidos desde niño. Cuando todavía vestía pantalón corto, Al Jarreau cantaba en las presentaciones populares de su ciudad, y en restaurantes de Wisconsin. Lo que comenzó como una pasión natural se transformó en un ejercicio vital durante su juventud.

Embebido por el golpe improvisado y la repetición melódica del jazz, lanzó su primer disco titulado We Got By, bajo la influencia del soul. El disco fue considerado como un acto artístico a contracorriente, pues la música de la época estaba marcada por el surgimiento del rock psicodélico.

Tras completar sus estudios de psicología, se dedicó por completo a la música. Como todo artista, tuvo un inicio tempestuoso. Uno de esos capítulos adversos, que estuvieron a punto de convertirse en pesadilla, lo vivió en Suiza. A escasos minutos de presentarse en el festival de Montreux, fue abandonado por casi todos los músicos de su banda. Acompañado de un pianista, Al Jarreau se lanzó sólo al escenario para realizar una presentación espectacular que la crítica aplaudió con entusiasmo. En 1977 publicó su segundo disco, Look to Rainbow, y consagró su carrera como músico.

A lo largo de su carrera publicó 21 discos entre los que destacan This Time, In London, Tomorrow Today hasta My Old Friend, su última producción, que le dieron siete premios Grammy. Según los puristas del jazz, Al Jarreau fue un músico muy disperso dentro del jazz que pisó incluso los dominios del pop, el soul y el funk. Pero esa variedad también representó una fortaleza, pues le permitió versionar temas clásicos de la música latinoamericana, en especial los ritmos brasileños.