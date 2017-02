Germán Becker: “El proyecto de elección de intendentes va a quedar en nada”

El diputado RN indicó que "lo más probable es que no haya elección de gobernadores regionales", porque "los tiempos no están dando”. Asimismo, recalcó que es urgente discutir la iniciativa que obliga a los parlamentarios que postulen a intendencias a abandonar sus cargos.

A principios de marzo un grupo transversal de parlamentarios ingresará dos iniciativas –un proyecto de ley y una reforma constitucional- que buscan, por un lado inhabilitar a los legisladores para que sean candidatos a gobernadores regionales y, por otro, que éstos puedan renunciar para poder competir.

Esto, frente al rechazo que ha generado la posibilidad de que diputados y senadores puedan seguir en sus cargos recibiendo dietas parlamentarias, al mismo tiempo que son candidatos a intendentes, como lo consideraría la ley orgánica constitucional que aún no ha ingresado al Parlamento.

“En la ley de municipalidades hay una inhabilidad de los alcaldes para ser candidatos a intendentes o gobernadores regionales y a parlamentarios, entonces, nosotros queremos hacer una cosa que sea parecida para los parlamentarios, es decir, que queden inhabilitados y solamente puedan hacerlo en la medida que renuncien a su condición de parlamentarios un año antes. Y el otro proyecto lo que hacemos es que para esta elección, que exista la posibilidad de que los parlamentarios puedan renunciar una vez que esté aprobada la ley de gobernadores regionales”, indicó uno de los autores de las propuestas legales, el diputado RN Germán Becker.

Por otro lado, el parlamentario se manifestó pesimista sobre la posibilidad de que los próximos comicios se efectúen como lo ha comprometido el Gobierno: “Estoy viendo que esto se está complicando cada vez más, lo cual a mí también me complica mucho porque yo estoy a favor de la elección de gobernadores regionales, pero por lo que estoy viendo esto se está dilatando y, finalmente, lo más probable es que no haya elección de gobernadores regionales, entonces todo esto va a quedar en nada. Los tiempos no están dando”, concluyó.

Una de las iniciativas permite establecer una causal de renuncia para competir por otros cargos, siempre y cuando hayan completado la mitad de su periodo parlamentario, fijando como plazos para dejar sus cargos entre 12 y 15 meses antes de la elección.

En tanto, además de estas dos iniciativas que serán presentadas por los diputados Jaime Pilowsky, Claudio Arriagada, Germán Becker y Rodrigo González, existe una fórmula transitoria propuesta por el Ejecutivo que permite que parlamentarios puedan postular sólo este año sin renunciar a su escaño.