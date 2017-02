A contrarreloj. Esa parece ser la situación en la que hoy se encuentran los partidos políticos que el próximo 14 de abril deberán registrar ante el Servicio Electoral (Servel) no menos de 500 afiliados por cada región en el marco del proceso de refichaje.

La situación ha sido compleja, sobre todo para partidos como el PPD y el PR que no han logrado cumplir la meta instaurada por el organismo que decidió minimizar las normas de reinscripción para conglomerados tradicionales, permitiéndoles corroborar la militancia de sus afiliados sólo a través de correo y no ante notario como se exigía en un principio.

En ese contexto, el diputado independiente José Antonio Kast señala que las medidas adoptadas por el Servel dan cuenta de una colusión entre el directorio de la institución y los partidos de trayectoria.

“No me parece bien que se les den más facilidades que a los partidos en formación o a las personas que tienen que realizar trámites más complejos como es en mi caso. Es como decir que los poderosos de siempre hacen acuerdos para facilitarse el trabajo. Yo no voy a presentar un reclamo formal en recursos judiciales, pero quiero dejar constancia que aquí algunos partidos políticos tuvieron beneficios” , dice el parlamentario que decidió abandonar la UDI para iniciar una carrera presidencial.

Considerando que cuando se discutió la Ley de Fortalecimiento de la Democracia se pretendía limpiar la imagen de los partidos políticos, ¿en qué medida la flexibilización de los trámites de refichaje dañan el quehacer político?

Efectivamente, esto va en contra de lo que se dijo y, de hecho, los mismos políticos discutieron por semanas que ellos no iban a solicitar ninguna facilidad para la reinscripción, pero ahora sucede lo mismo de siempre. Así se le hace un flaco favor a la política en Chile. En este caso el Servel dio esta señal de ayuda extra a los partidos para que se puedan reinscribir, porque evidentemente no estaban logrando captar la atención de las personas y la de sus militantes. Entonces, a mi juicio esto demuestra que la política requiere un remezón. Es algo que yo vengo diciendo hace bastante tiempo: hay que terminar con lo políticamente correcto y hacer lo correcto. Aquí algunos tienen un discurso como para la galería y otro entre ellos para poder facilitarse el trabajo.

¿Cómo esto afecta la credibilidad de la política?

La credibilidad de la política está muy dañada y eso explica en gran medida la alta abstención de las últimas elecciones donde el 65 por ciento de las personas no quiso votar y esto va en la misma línea. Cuando las personas dicen que aquí se les están dando facilidades a los partidos políticos y no se está tomando en cuenta las urgencias sociales, los temas más relevantes, más distancia se genera entre la política y la ciudadanía. Con esto se daña la credibilidad de los partidos políticos y de la política en general.

Con la ley de refichaje se viola un derecho establecido en la Constitución que habla de igualdad, ¿cómo se afectará con esto el proceso de noviembre?

Lo que pasa es que el Servel interpretó la norma dentro de sus facultades. Creo que es difícil señalar que aquí va a haber una infracción a la Ley, porque dentro de las facultades del Servel existe una posibilidad de interpretar, de alguna manera, el tema. Ellos dicen que aquí la Ley faculta al Servel para generar una manera distinta de reinscripción. Yo no creo que afecte desde el punto de vista Constitucional, veo más daño desde el punto de vista de la credibilidad y eso al final del día es tanto o más grave que el tema constitucional, porque es muy difícil recuperar la credibilidad.

En una carta de la semana pasada Eduardo Engel habla de la asimetría del Servel a la hora de establecer parámetros de empadronamiento para grandes y pequeños partidos, ¿ustedes como independientes qué pueden hacer para revertir esta situación considerando que hay movimientos que pertenecen al Frente Amplio que pretenden presentar recursos legales para impedirlo?

También estuve pensando en el tema del recurso, pero creo que seguir ahondando en este tema no me interesa. Hoy estoy abocado en reunir las 35 mil firmas y creo que ahí los partidos políticos tienen un desafío también. Si yo logro reunir 35 mil firmas y el PPD, el PS y el PR no lo hacen, va a estar claro y va a ser evidente que los partidos políticos no están convocando a la gente. Yo ya superé el tema del debate legal y creo que el Servel va a mantener su posición.

¿Podría presagiarse un mayor número de abstención tomando en cuenta cómo se ha efectuado este proceso de refichaje?

Respecto de las elecciones presidenciales yo diría que va a votar más gente que la que votó en la elección municipal. Eso por un tema histórico, siempre ha votado más gente en las elecciones presidenciales, pero de todas formas éstas vienen a la baja. La única manera de revertir esto es levantar una candidatura independiente que permita a muchas personas, que no se sientan representadas por los partidos políticos, tener una opción distinta para votar. ¿Va a haber más abstención que en las elecciones anteriores presidenciales? Yo creo que si y la única manera de transformar esto es que las personas que no crearon esta colusión de partidos políticos levanten su voz, porque aquí, efectivamente, a mi juicio, hay una colusión de los partidos políticos avalada por el directorio del Servel.

En el proceso de refichaje, ¿qué le puede garantizar a una persona que sus datos (foto carnet y correo electrónico) no serán mal usados?

Esa posibilidad siempre va a estar y ahí lo que creo es que va a tener que realizarse una auditoría seria por parte del Servel. A mi lo que me gustaría es que el Servicio Electoral vea cómo contacta a las distintas personas de las cuales se envió el correo. Por ello, debiera existir un proceso de ratificación con esas personas, porque alguien podría tomar las fotocopias de los distintos carnet, que en algunos casos están en los partidos políticos, adjuntarles el correo y con eso dar por generada la etapa de la reinscripción o el refichaje. Esto requiere un control exhaustivo y eso el Servel no puede dejar de hacerlo, porque la fe pública ahora está en sus manos y ya hemos visto, en ocasiones anteriores, que distintos candidatos o partidos han vulnerado las normas establecidas. Por eso es que hay que cambiar el sistema. Yo hoy estoy juntando mis firmas en la notaría, porque efectivamente antes lo que se hacía era tomar las firmas en la calle. Entonces, lo que tiene que hacer el Servel ahora, después de todos los cambios que se hicieron y después de la resolución que ellos dictaron interpretando esto, es dar pruebas suficientes de que no se va a faltar a la fe pública y eso el Servel tiene que decir cómo lo va a hacer.

¿Qué revelan las palabras de Sergio Bitar cuando propone ampliar el plazo de refichaje?

Es una vergüenza que alguien levante la voz diciendo que hay que ampliar el plazo de refichaje. Si los partidos políticos con trayectoria, con militancias abultadas, teniendo un año para hacer el trabajo no lo hacen, quiere decir que no son realmente representativos de lo que dicen ser y me parece una vergüenza que alguien que fue parlamentario y senador, que sabe cómo es el trámite legislativo, pretenda levantar el tema de ampliar el refichaje cuando se dio el tiempo para realizar el trámite.

¿En qué se diferenciará su campaña presidencial respecto de otras candidaturas?

Lo primero es que siempre voy a contestar directamente y con la verdad. Para mi no hay temas tabú y esta candidatura presidencial lo que quiere hacer es instalar en el debate público ciertos temas que los políticos tratan de evitar. Hay temas puntuales, por ejemplo, yo soy partidario de las rebajas de los impuestos, de que se respete el Estado de derecho, porque hay realidades en Chile donde no se respeta como en La Araucanía, donde a las personas se les vulnera en sus derechos más básicos de propiedad, de libre circulación, de seguridad personal. En el tema de las Isapres, yo si creo en el sistema mixto de salud. En cuanto a las AFP, yo estoy abierto a discutir, diciendo que soy un partidario que se mantenga el sistema de capitalización individual. Se podrá debatir quién administra los fondos, pero jamás le entregaría los fondos en un sistema de reparto. Yo lo que pretendo es instalar la respuesta correcta y obligar a los otros candidatos a decidirse, porque hay temas donde uno tiene que decir si o no.

¿Qué posibilidades tiene la UDI de renovarse tomando en cuenta que en las últimas elecciones triunfó el sector más conservador con Jacqueline Van Rysselberghe?

De alguna manera y por uno de los motivos por el cuál dejé la UDI fue precisamente por lo que ocurrió. Aquí tenía que haber una elección en mayo y eso no ocurrió. Se dio la excusa de que era un militante un voto, cosa de que también se podía hacer en mayo, pero no se hizo porque los que manejan o los que tienen el poder dentro de la UDI decidieron seguir manteniéndolo. Yo no me quiero referir tanto a lo que puede o no puede hacer la UDI, pero lo que sucedió refleja lo que va a pasar en el futuro y, por eso, en alguna medida, yo me fui de la UDI.