Pescadores de Chiloé denuncian negligencia en investigación sobre marea roja

Desde la Federación de Pescadores Artesanales de Chiloé advirtieron que el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) ha realizado una inspección poco seria. "Estamos cojeando tremendamente en lo que es fiscalización y no hay una mirada de futuro", recalcaron.

“La fiscalización e investigación del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), por un nuevo caso de marea roja es lo más rasca que he visto”. De este modo, el vocero de la Federación de Pescadores Artesanales de Chiloé, Sergio Mayorga, calificó las diligencias que realiza el organismo ante el nuevo foco de toxinas que intoxica a través de veneno amnésico a los moluscos en la Región de Los Lagos.

“Estamos en peligro. Estamos cojeando tremendamente en lo que es fiscalización y no hay seriedad, no hay una mirada de futuro, no hay informes y tampoco existe acceso. Al parecer al director de Sernapesca de Puerto Montt le robaron el computador donde tenía el informe de la marea roja y fiscalizaciones”, precisó el dirigente.

El vocero de la organización recalcó que al no dar a conocer los datos sobre el nuevo foco se produce un efecto de psicosis en la población.

En este sentido, el dirigente sindical indicó que la población ya tiene miedo de consumir pescado, lo que no tiene nada que ver con la toxina. Además, sostuvo que esta situación perjudica la labor y los ingresos de los trabajadores del sector.

“El efecto de la marea roja es mucho más terrible para los pescadores de peces como nosotros que para los buzos mariscadores, porque la gente no come pescado y hay una información con muy mala intención”, dijo.

Según expertos, a diferencia de la marea roja detectada en abril del año pasado en Chiloé, bajo el nombre de marea roja paralizante, esta vez se trataría de un tipo de toxina de efecto amnésico, que no tendría riesgo para la vida de las personas.

Recientemente también se declaró “emergencia de plaga por reporte de microalga en las regiones de Aysén y Magallanes, lo que es un agravante a la situación actual y una preocupación más para el sector pesquero artesanal.