Concejales de Villa Alemana deberán devolver más de $31 millones por falsas capacitaciones

Según la Fundación Ojos Ciudadanos, son seis las autoridades municipales que realizaron viajes para perfeccionarse. Los destinos fueron Cuba, Brasil, Argentina, Panamá y Punta del Este en Uruguay, sin embargo, de acuerdo a la investigación de Contraloría, no se habría podido constatar el carácter académico de los viajes.

Una denuncia interpuesta ante la Contraloría General de la República por la Fundación Ojos Ciudadanos, organización dedicada a fomentar la fiscalización de las entidades públicas en la V región, ordenó la devolución de más de 31 millones de pesos, los que fueron utilizados por concejales del municipio de Villa Alemana entre los años 2010 y 2016 para financiar capacitaciones en el extranjero.

En concreto, se trata de seis autoridades que viajaron a países como Cuba, Brasil, Argentina, Panamá y la turística ciudad de Punta del Este en Uruguay.

Para la representante de esta organización ciudadana, Marcia Pérez, parece evidente que los representantes comunales no cumplieron con los objetivos para los cuales fueron contratados. Esto, ya que según consta el informe del órgano fiscalizador, no existieron pruebas de participación en las diferentes instancias que se suponía debían asistir.

“En varios de los casos no se pudo acreditar la asistencia a los seminarios, ni que se hubiese cumplido con los objetivos para lo cual se les envió al viaje. En algunos casos, por ejemplo, no hay fotos, evidencia de participación en alguna ponencia, en alguna mesa de trabajo, ni siquiera asistencia a los congresos. Lo dice la Contraloría, no lo decimos nosotros, es para pensar que todos estos destinos son vacacionales”, señaló.

Marcia Pérez indicó además que a partir de este ilícito la ciudadanía debería comenzar a denunciar los actos impropios de las autoridades municipales. “Espero que con esto la gente tome conocimiento de que tiene un poder fiscalizador, que si tiene los antecedentes, los lleve a la Contraloría como corresponde, que no se convierta todo esto en una caza de brujas o nada más que comentarios hirientes por las redes sociales como se acostumbra, sino que la gente lleve sus antecedentes, los coloque a disposición de Contraloría y confíe que hay una institución que funciona”, dijo.

Sumado a este dictamen de la Contraloría, el Ministerio Público indaga los viajes realizados por concejales de tres comunas de la Región Metropolitana durante el período 2010-2016. Se trata de Cerro Navia, Lampa y Colina, en donde los funcionarios viajaron a países de Europa, Asia y el Caribe.

Según consta en el requerimiento de la Fiscalía los delitos que se indagan son fraude al fisco y malversación de fondos. Asimismo, se investigan casos similares en otras cuatro regiones del país.