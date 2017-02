Sindicato denuncia a Escondida por grave incumplimiento de normativa ambiental

En el marco de la reunión que sostuvieron los dirigentes del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida con la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, además del subsecretario del ramo, Francisco Díaz. En la cita abordaron los aspectos centrales que tienen a más de 2 mil 500 trabajadores en huelga en Santiago. En ese sentido, manifestaron que mantienen su disposición a retomar sus conversaciones con la empresa “teniendo presente los perjudiciales efectos de la huelga para todos los chilenos”.

Horas después del encuentro se anunció que la reunión entre BHP Billiton y el Sindicato, mediado por la Dirección del Trabajo, se realizará el lunes a las 15:30.

Una vez terminada la reunión, el dirigente del Sindicato Número 1, Carlos Allende. acusó al representante de la empresa, Daniel Marchuk, de estar actuando “especulativamente” en la Bolsa, “por lo que les conviene estar parados”, sostuvo.

“Nosotros hemos estado observando la bolsa, el actuar especulativo de BHP, con la disminución del stock de cobre el valor ha estado subiendo, habría que preguntarle cual es el la posición real o cual es el interés de fondo de Minera Escondida porque pareciera ser que a ellos les interesaría más estar en huelga que estar produciendo y eso es delicado”, detalló.

Carlos Allendes, aclaró que más allá del bono de 25 millones de pesos del que se ha hablado “lo fundamental está en los tres puntos basales que nosotros planteamos para negociar que es mantener lo que ya tenemos, no incluir cláusulas discriminatorias y tampoco hacer uso de las horas de descanso para producir más”.

El vocero también desmintió los comunicados de la compañía sobre los disturbios y bloqueos que se habrían producido en la zona, según él, una estrategia de Escondida para criminalizar el movimiento y no negociar con el sindicato.

Graves incumplimientos

Los trabajadores utilizaron la reunión con la ministra del Trabajo para informar a la autoridad acerca de un grave incumplimiento de la norma ambiental por parte de la empresa, que estaría afectando la salud de los trabajadores y trabajadoras.

El Sindicato entregó antecedentes formales sobre graves irregularidades de las resoluciones de calificación ambiental de BHP Billiton, tanto en Minera Escondida como Minera Spence, en cuanto de forma ilegal se han autorizado todos los proyectos sin cumplir con la normativa de calidad de aire en los campamentos mineros, exponiendo a los trabajadores a situaciones de salud que están estrictamente reguladas en todo asentamiento humano.

Así, dieron cuenta que en su oportunidad el Ministerio de Salud resolvió que la normativa de calidad de aire debía ser cumplida en los campamentos mineros (Ord. 2789 de 30 de abril de 2001), ya que los límites máximos sobre los cuales se afecta la salud están establecidos para la población general.

A la vez, señalaron que el 30 de abril de 2001 el Servicio de Salud de Antofagasta pidió que los campamentos de Minera Escondida fueran declarados zona saturada (Ordinario 3201 de 30 de mayo de 2001), obligando a ingentes planes de descontaminación y a la restricción de nuevos proyectos. No obstante, el intendente de la época incumplió en beneficio de la minera en decretar la zona saturada, y no sólo eso, en una ilegal resolución señaló que por el tipo de personas que habitaban el campamento minero (sin niños y ancianos), la normativa que protege a todos las personas sin distinción, no era aplicable (Resolución N° 0069 del 9 de mayo de 2003), ello basado en “Informes técnicos”.

Al respecto, desde el Sindicato señalaron que “ninguna autoridad tiene facultad legal para discriminar o aplicar discrecionalmente la normativa que debe aplicarse en todo el territorio de la República, en tanto haya población o asentamiento humano. Esa decisión de la autoridad regional de la época, permitió que hasta ahora, sucesivas resoluciones de calificación ambiental hayan aceptado nuevos proyectos de BHP Billiton, aumentando considerablemente la emisión de contaminantes, sin ningún límite, a costa de la salud de miles de trabajadores, en un claro dumping ambiental”.

El Sindicato exigió que se declare a la brevedad como zona saturada a Minera Escondida y Minera Spence, que se ordene implementar planes de descontaminación y que ningún nuevo proyecto se autorice sin que se cumpla estrictamente la normativa que protege la salud de todas las personas.

Lo anterior, sin perjuicio de la rectificación de las resoluciones viciadas que se hubieren dictado hasta la fecha, por la Superintendencia de Medio ambiente y por los Tribunales Ambientales. Junto con ello, el Sindicato solicitará entrevistas con diputados de la zona para que se establezca una comisión investigadora sobre las responsabilidades políticas de estos hechos.

Al finalizar la audiencia con la ministra del Trabajo, ésta se comprometió a hacer llegar al Ministerio del Medio Ambiente los antecedentes que le fueron entregados.