Justicia rumana autoriza extradición de Rafael Garay

La Corte de Apelaciones de Brasov en Rumania resolvió este viernes aprobar la extradición del ingeniero comercial Rafael Garay para enfrentar los cargos por presunta estafa.

Ante el Tribunal el economista indicó que no apelará a la resolución, pese a indicar: “Chile no me garantiza un juicio justo”.

De esta manera, la Corte señaló que el regreso del empresario podría efectuarse el próximo 18 de marzo, sin embargo, hasta entonces, el ingeniero deberá permanecer en prisión preventiva.

Cabe recordar que Garay es investigado por el fiscal José Morales de la Fiscalía Centro Norte por una supuesta estafa piramidal que afectó a 37 personas de manera reiterada.