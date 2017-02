No sabemos que no sabemos

Sr. Director:

A los pocos días de iniciados los recientes incendios, una empresa informó que más del 70% de los chilenos opinó que el gobierno actuó con tardanza. Asumo que la pregunta fue del tenor siguiente: ¿Piensa usted que el gobierno actuó oportunamente en el enfrentamiento de los incendios que nos están afectando?

Se nos ha informado que esta tragedia es la primera, por sus dramáticas características ocurrida en Chile. En consecuencia, se puede asumir que es altamente improbable la existencia de expertos en ella.

Hasta donde se, la cantidad, nivel y calidad de información específica a la cual tuve acceso, es similar a la de cualquier chileno. Esa información no me permitía emitir una respuesta responsable a la señalada pregunta. Es más asumo que si hubiera tenido la información técnica en detalle, no habría podido usarla adecuadamente, por no tener las competencias para interpretarla.

En consecuencia con todo lo anterior, hubiera esperado un alto porcentaje de respuestas “no se”. No se que porcentaje contestó “no se”, pero es evidente que es inferior a 20%, y no me extrañaría que fuera menor a 5%.

Es decir, si mi análisis es correcto, significa que los chilenos encuestados, en un altísimo porcentaje, no saben que no saben.