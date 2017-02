Alejandra Bravo, el nuevo dolor de cabeza de Chile Vamos

Este lunes, a primera hora, llegaron a la sede de Renovación Nacional en Providencia los principales dirigentes de Chile Vamos; Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI; el jefe de la bancada de diputados de RN, Leopoldo Pérez; el presidente de Evópoli, Jorge Saint-Jean; y la líder del PRI, Alejandra Bravo.

La reunión del conglomerado tenía por objetivo discutir las prioridades del referente para este año, sin embargo, a lo largo de la asamblea no pudo eludirse uno de los temas que significó para Chile Vamos un importante cuestionamiento público: las declaraciones de la representante regionalismo, quien la semana pasada afirmó que el “homosexual es el que nace con cuerpo de hombre pero siente como mujer”.

La cita de Chile Vamos, en este sentido, no fue fácil. De ahí que durante la conferencia de prensa dictada con posterioridad a la reunión que duró más de dos horas, Alejandra Bravo decidiera mantenerse en silencio, pese a que varias de las preguntas de la prensa hacían alusión a sus comentarios.

Ante ello, el diputado Leopoldo Pérez, quien operó como vocero de Chile Vamos, no dudó en asumir el quiebre de principios morales que existen al interior del referente: “Tenemos diferencias en los partidos de Chile Vamos respecto de temas valóricos. Por lo tanto, no me parece justo que se nos tilde a priori de que la derecha sea homofóbica”, dijo.

Asimismo, el parlamentario desestimó que Alejandra Bravo dejara la vocería del bloque: “La vocería de Chile Vamos respecto de su propio estatuto ad portas de organizarse está sobre la base de los presidentes de los partidos, ellos son los partidos los voceros y, por lo tanto, eso no está en discusión y serán los partidos los que definirán en su fuero interno los temas que va a tomar en Chile Vamos”.

Luego del cierre de la rueda de prensa, Alejandra Bravo optó por salir rápidamente del edificio, escogiendo nuevamente el anonimato. Esto, pese a que distintos medios la esperaban en las puertas de la sede de RN.

En la ocasión, sin embargo, fue abordada la senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien indicó que “Chile Vamos es un conglomerado diverso, en donde no todos los partidos tenemos la misma opinión en relación a distintos temas”.

Del mismo modo, la presidenta de la UDI, quitó importancia a las declaraciones de la líder regionalista: “La misma Alejandra ha planteado que sus declaraciones son una opinión personal que no reflejaba la opinión de Chile Vamos y, por lo tanto, nosotros dimos el tema por zanjado”.

“En ese contexto, mientras no sea una vocería de Chile Vamos, nosotros damos el tema por zanjado”, concluyó la parlamentaria.