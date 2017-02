Organizaciones advierten carencia de política integral en reforestación

Especialistas y organizaciones ambientales señalaron que falta coordinación entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente para enfrentar la restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales. Desde el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codef) señalaron que se debe priorizar un plan estratégico proyectado a no menos de cincuenta años.

De las cerca de 600 mil hectáreas afectadas por los incendios forestales ocurridos en enero pasado, 80 mil corresponden a bosque nativo, incluyendo santuarios naturales y reservas nacionales principalmente ubicadas en la región del Maule.

Esta información está siendo sistematizada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y es manejada tanto por el Ministerio de Medio Ambiente como por el de Agricultura. Ambos organismos están trabajando en la restauración de los territorios afectados, pero desde diferentes áreas.

El 31 de enero el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, conformó el Comité Nacional de Restauración Ecológica integrada por especialistas y organizaciones con el objetivo de realizar intervenciones en los ecosistemas parar acercarse al estado original del paisaje.

Por otro lado, el Consejo de Política Forestal, conformado en 2015 y dependiente de Agricultura, se reunió de manera extraordinaria el pasado 3 y 10 de febrero para elaborar un esquema sobre la recuperación del territorio dañado.

Hasta ahora las instancias de trabajo se han desarrollado de manera paralela, aunque, según advierten los especialistas, cualquier política que se plantee depende de los criterios de ambos ministerios.

Por lo mismo, las organizaciones han criticado la falta de integralidad entre ambas secretarias. Incluso, han afirmado que se observa una disputa política interna entre ambos porque se estarían excluyendo en algunas políticas que debiesen abordarse en conjunto.

Desde el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codef), su presidenta Ximena Salinas, señaló que son etapas que debiesen coincidir en un punto para dar una solución integral proyectada a no menos de cincuenta años.

“El ministerio de Agricultura se puso mucho más en urgencia con el Consejo de Política Forestal y lo principal es que le están dando énfasis a temas más puntuales. El espíritu de esto es que se logre ver en conjunto porque no hablamos de una tarea a corto plazo”, señaló.

Mientras, la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, explicó que los instrumentos de política pública relacionadas con protección del suelo están radicadas en el ministerio de Agricultura.

Sin embargo, insistió en que es un trabajo colectivo por ejemplo para definir situaciones particulares como el exceso de leña que surgirá de la catástrofe, donde también tendrá que estar presente el ministerio de Energía.

“Las plantaciones forestales no pasan por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental radicado en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, quizás un primer cambio que tendría que hacer este ministerio es regular esta revisión y decretar que las plantaciones no sólo pasen por los planes de manejo de Conaf. Además, existe una ley de fomento y recuperación del bosque nativo que tiene ciertos instrumentos que no permiten establecer plantaciones pero si permiten hacer manejos de bosques nativos y otras acciones pero también dependen de Conaf”, señaló.

Otra de las áreas que se estarían superponiendo las competencias de los ministerios es en la restauración en los Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Temas que serán planteados por las organizaciones en las reuniones que sostendrán tanto en el Ministerio de Agricultura como de Medio Ambiente, en este último caso fijada para el próximo 28 de febrero.