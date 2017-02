Una docena de cortometrajes incluye la programación del próximo Femcine

El cortometraje tendrá un espacio fundamental en la séptima edición del Festival de Cine de Mujeres (Femcine7), que se realizará en Santiago entre el 28 de marzo y el 2 de abril.

Entre más de 500 cortormetrajes postulantes, este año se seleccionaron doce títulos para la Competencia Internacional de Cortometrajes. “Femcine reconoce en los cortometrajes un espacio de gran libertad y experimentación para las realizadoras”, destaca Antonella Estévez, directora del certamen.

“Al tener una categoría de cortometrajes internacionales podemos tener una buena mirada de hacia donde se están moviendo las inquietudes formales y temáticas de las realizadoras y con ello tomarle el pulso a la producción internacional. Se trata de doce cortometrajes que vienen desde Bélgica, Colombia, Brasil, Uruguay, Taiwán, España, Francia, Rusia y Chile; cortometrajes que han sido premiados en importantes festivales del mundo y que tendremos el privilegio de ver en nuestra ciudad, para celebrar de primera mano la creatividad y el talento de este grupo de cineastas”, explicó.

“Los cortometrajes son un formato de gran potencia visual y lamentablemente tienen pocas ventanas de exhibición o espacios para encontrarse con la audiencia”, agrega Estévez. “Esta selección permite al espectador disfrutar de obras de gran calidad que le permitirán sorprenderse con la originalidad y riqueza del cine hecho por mujeres en este formato”.

Femcine se desarrollará en la Casa Central de la Universidad de Chile, la Casa de la Ciudadanía Montecarmelo, el Centro Cultural Matucana 100, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el cine Radicales, el Centro Cultural de España, la Cineteca Nacional y el GAM.

Programación

Este es el detalle de los cortometrajes que se presentarán en Femcine.

A L’arraché, de Emanuelle Nicot | Bélgica

Raïssa y Alio han compartido la misma pieza desde la infancia en un orfanato. Hasta que un día, él abandona el lugar sin previo aviso. Ha obtenido importantes premios en festivales como Raindance, Namur y Alcalá de Henares, entre otros.

Abigail, de Isabel Penoni y Valentina Homem | Brasil

Abigail conecta los cabos de un mapa humano que vincula las culturas amazónicas con las religiones afro-brasileras. Tuvo un exitoso paso por la Quinzaine Des Réalisateurs, de Cannes.

Como la primera vez, de Yennifer Uribe Alzate | Colombia

Es la historia de Rosa, una ama de casa que vive un romance con Dalia, una peluquera vecina. Con esta experiencia Rosa rompe sus monótonos días y da un nuevo significado a su vida cotidiana. Se estrenó en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2016.

Freeze, de Nelicia Low de Singapore | Taiwan

Cuando siente que su esposo no le da el amor que merece, Hui hará lo que sea para sentirse amada. Ha recorrido festivales como el Clermont-Ferrand, Busan y Bruselas.

La corriente de las agujas, de Lucía Pérez | Uruguay

Eva mira a través de la ventana. Espera. Alfonso lleva los papeles del divorcio para que los firme. Emilia, la novia de Alfonso, lo acompaña. Pero Eva tiene un plan. Obtuvo premios a la Mejor Obra y Mejor Corto de Ficción en el Festival Detour, de Uruguay.

Las vacas de Wisconsin, de Sara Traba | España

Una anciana vive en una aldea gallega con su vieja Vaca, que ya no le da leche. Un día en la tienda del pueblo aparece en la TV una noticia de la Universidad de Wisconsin, han descubierto que las vacas dan más leche si escuchan música sinfónica. A partir de aquí comienza la aventura de la anciana en busca de música clásica para su vaca. Fue candidata el premio Tolousse Premis Gaudí 2017 y pasó por el festival de Sitges.

Noyade interdite , de Mélanie Laleu | Francia

En una sociedad en la que los hombres siguen las órdenes de La Voz y la soledad gobierna el mundo, dos soñadores iniciarán una batalla. Se proyectó en el Festival Internacional De Curtas Do Rio De Janeiro y en el Festival Du Film Court En Plein Air De Grenoble.

Semele, de Myrsini Aristidou | Chipre

Semele haría cualquier cosa por pasar algo de tiempo con su padre ausente. Las notas de la escuela se convierten en la excusa perfecta para visitarlo en su trabajo, en donde la presencia de ella pone de relieve su frágil relación. Selección del Festival de Guanajato y Berlinale, entre otros.

The return of Erkin, de María Guskova | Rusia

Erkin sale de prisión y quiere retomar su antigua vida, pero todo ha cambiado y él no sabe si podrá vivir como un hombre libre. Pasó por Cannes y el festival de Tel Aviv, entre otros.

Un grand silence, de Julie Gourdain | Francia, Bélgica

En 1968, una adolescente llamada Marianne es alejada de su familia. Conocerá otras jóvenes cuyos secretos pueden sacudir los cimientos de la sociedad. Ha recorrido festivales como Clermont-Ferrand, Huesca y La Cabina, entre otros.

V Storone, de Alexandra Averyanova |Rusia

Una mujer anciana vive en una pequeña estación de tren. No hay ningún ser vivo a kilómetros alrededor. Todos los días, durante muchos años, realiza la ronda de los metales. El único suceso en su vida lo constituye el tren, que pasa por su parada sin detenerse. Se proyectó en los festivales de Moscú y Alicante, entre otros.

Y todo el cielo cupo en el ojo de la vaca muerta, de Francisca Alegría | Chile

En este poético relato de realismo mágico, Emeteria (85) tiene un encuentro con el fantasma de su antiguo empleador. Contrario a sus expectativas, él no viene a llevarla al más allá; tiene otro planes. De hecho, ella también. Estuvo en el Telluride Film Festival, el Toronto International Film Festival, el New York Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Valdivia, el Festival Internacional de Cine de Varsovia, en el International Short Film Festival de Berlín y en el reciente Festival International Sundance en donde fue premiada.

Foto: Imagen de Y todo el cielo cupo en el ojo de la vaca muerta.