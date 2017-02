Que me voy pa l’Habana y no vuelvo más

Polítika |Jueves 23 de febrero 2017 16:11 hrs.

El amor de Mariana me va a matáh, que me voy pa L'Habana y no vuelvo máh... Azúcar! La Lira Popular virtual de Jorge Lillo explica porqué la hija de un golpista no pudo ir a tomarse un mojito en La Bodeguita del Medio...