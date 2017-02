Conducta espantosa de André Jouffé

Señor Director:

En relación a la columna publicada por André Jouffé en su medio el 18 de febrero quisiera manifestar mi más absoluto rechazo a este tipo de columnas. Las palabras de Jouffé muy poco se distancian de la dialéctica usada por el presidente de Estados Unidos en su campaña electoral, cuando denostaba a los mexicanos. Que un medio considerado serio como es el suyo se preste para este tipo de columnas me parece triste.

Es necesario recordar que los israelitas realizan más de cinco millones de viajes al extranjero, de los cuales apenas 20 mil llegan a nuestro país. Por lo mismo, generalizar actitudes por alguno que otro que pueda no comportarse de acuerdo a lo que nosotros no consideramos correcto, es digno de ideologías fascistoides. Tal como se lo recuerda en una carta del 20 de febrero Leonardo Matamala, de los grandes incendios sucedidos en las Torres del Paine, uno fue por descuido de un turista de Israel, mientras que los otros no tenían relación alguna con esta nacionalidad. De todos los incendios que hemos sufrido este año, incluido en el Parque Nacional Conguillío, ninguno fue provocado (accidental o intencionalmente) por turistas de Israel.

El señor Jouffé trata de explicar el mal comportamiento de los isrealitas a los traumas de la guerra y a una prepotencia intrínseca. Me gustaría recordarle que los jóvenes de todas partes del mundo tienen comportamientos muy similares. Cuando todos los marzos se juntan los jóvenes universitarios en las playas de Cartagena o en el marco del Festival de los Mil Tambores, tampoco se caracterizan por su buen comportamiento. Lo mismo ocurre con el Spring Break en Estados Unidos o cuando llegan miles de alemanes a las costas españolas en la temporada estival.

Si bien no me parece correcto usar experiencias personales para generalizar (como lo hace el señor Jouffé), este verano tuve la oportunidad de recorrer la Carretera Austral y conocer en prácticamente cada parada distintos turistas de Israel (todos jóvenes). Ninguno de los comportamientos descritos por Jouffé los pude constatar, y para los amantes del Plan Andinia, tampoco vi a ningún topógrafo.

El hecho de que se empiece a discriminar en la Patagonia Chilena a turistas por el solo hecho de tener cierta nacionalidad puede traer efectos nefastos para el turismo en nuestro país. El día en que el New York Times envíe a un periodista a escribir sobre esta situación, tenemos asegurada la crisis económica en el sector. Y reitero, que un medio como el suyo se preste para las burdas acusaciones de André Jouffé me causa tristeza.