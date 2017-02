Marcelo Díaz: “Necesitamos un nuevo tipo de coalición en la centroizquierda”

El ex vocero de Gobierno se refirió a los principales problemas que ha enfrentado la Nueva Mayoría, haciendo énfasis en los problemas internos que se han verificado, razón por la cual plantea la necesidad de una reformulación del pacto, que incluya la resolución de conflictos y diferencias entre sus integrantes de manera eficaz para evitar nuevos desencuentros.

Marcelo Díaz, ex ministro Secretario General de Gobierno conversó con el programa Gente al día de nuestra emisora, sobre sus proyectos políticos tanto a nivel parlamentario con su precandidatura senatorial por la región de Aysén, como al interior del Partido Socialista como integrante de la lista encabezada por Álvaro Elizalde que aspira a dirigir a la colectividad los próximos dos años.

Sobre este último punto, Díaz calificó como complejo el proceso eleccionario al interior del socialismo, ya que el partido se encuentra en un “momento bien especial”, porque si bien han cumplido con la meta del número de militantes para la reinscripción de la tienda de calle París, por otro lado debe enfrentar el problema de las precandidaturas presidenciales y la relación con el resto de los partidos de la Nueva Mayoría.

“Pero tiene decisiones políticas que tomar en un tiempo muy complejo, en donde pasó de ser el partido que tenía las tres mejores cartas del naipe, a un partido que está enredado en la solución del dilema presidencial, yo lo denomino así, pero además tiene una responsabilidad adicional, es el partido de la Presidenta y ha sido siempre un eje articulador del entendimiento entre el centro y la izquierda”.

Sobre los planteamientos de algunos personeros del oficialismo de cambiarle el nombre a la Nueva Mayoría, Díaz fue enfático al señalar que más que cambios estéticos, lo que se requiere es genera “un nuevo tipo de coalición” que logre procesar las diferencias que puedan surgir en su interior de forma clara y transparente, para lo cual es necesario como premisa, que los integrantes del pacto respeten el programa de gobierno del cual se dote al referente.

“Más que una nueva coalición yo he dicho que lo que necesitamos es un nuevo tipo de coalición, porque el problema no es cómo se llama la coalición, ni tampoco creo que debiese ser los que la integran, yo creo que la Nueva Mayoría tiene que mantener a sus actuales integrantes en un futuro gobierno, pero tenemos que ser capaces de procesar de otro modo las diferencias que tenemos”.

Marcelo Díaz destacó que uno de los grandes problemas que ha debido enfrentar el gobierno de la Presidenta Bachelet es la indisciplina de los partidos que integran la coalición, lo que se ha traducido en el permanente “fuego amigo” que ha recibido el Ejecutivo, cuestión que ha redundado en que los progresos y logros de esta administración se vean eclipsados.

En este sentido, el ex ministro planteó su anhelo que la controversia generada entre el PC y la DC luego que el gobierno de Cuba no dejara ingresar a Mariana Aylwin al país no repercuta en una eventual fragmentación de la Nueva Mayoría: “Efectivamente, hay quienes les gustaría que esta coalición se acabara”, acusó Díaz.

“Lo que no tenemos que hacer es elevar el nivel de discusión para terminar haciendo imposible serenar el ambiente, por tanto yo no voy a contribuir diciendo que aquí hay el intento de utilizar políticamente nada, creo que aquí cada partido tiene que hacer su propia reflexión, y hacerla con tranquilidad y evitar que escalemos en una discusión pública a la que es muy difícil después cuando las se enervan volver atrás. Yo cuidaría en nuestro lenguaje, en nuestra discusión estos días para que efectivamente podamos superar este impasse, porque es un impasse”.

El ex diputado hizo hincapié en la necesidad de que el PS presente un candidato propio a las primarias del 2 de julio, independiente de que las encuestas no posicionen a ninguno de sus precandidatos como competidores con reales posibilidades de triunfo.

En este sentido, Díaz sostuvo que el elegido por el socialismo debe ser un fiel representante de sus ideas, y además fue enfático al señalar que la coalición debe generar antes de las primarias un marco de ideas y propuestas de gobierno que sean la carta de navegación del candidato presidencial de la Nueva Mayoría.

“Yo creo que para ser un actor tiene que ir con un candidato propio, y yo creo que hay que dejar de mirar las encuestas como el único elemento relevante para decidir si uno concurre o no a una elección primaria, porque entonces esto es un casting, lo que hay que buscar aquí es el que sea más atractivo, y no hay que buscar a quien mejor represente tus ideas, y eso va a ser parte del ejercicio. Si nosotros vamos con una candidato propio a las primarias hace más atractivo para la DC ir a primarias”.

Finalmente, el ex secretario de Estado aseguró que el ex presidente Sebastián Piñera tiene que darle explicaciones al país sobre las eventuales irregularidades en las que estaría involucrado tanto por la compra de acciones en la empresa pesquera peruana Exalmar, como en las recientes revelaciones sobre sus intereses en el proyecto minero Dominga.

Carolina Goic: “Es importante replantearse una coalición de centroizquierda 2.0”

En medio de un clima de tensión al interior de la Nueva Mayoría -a raíz del incidente entre Mariana Aylwin y el gobierno cubano-, este lunes la presidenta Michelle Bachelet retornó de sus vacaciones en el lago Caburgua.

Una de las actividades de la jefa de Estado fue participar de la ceremonia de conmemoración de los 35 años del asesinato del ex líder sindical, Tucapel Jiménez.

En la ocasión, dirigentes de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista se vieron por primera vez las caras luego del incidente que involucró a Mariana Aylwin y que mantiene tensionada a la Nueva Mayoría.

Para el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, se trata de una situación que complica al conglomerado, y que por tanto debe ser resuelta a la brevedad, en pos de la gobernabilidad del país.

“sin duda que complica, y lo que uno espera es que esta situación se supere. Hay que pensar en una situación de responsabilidad mayor que es darle gobernabilidad al país, que este gobierno termine de la mejor manera. Por lo tanto, lo que uno espera es que ellos puedan resolver esa situación. Lo que hay que tener hoy día es un liderazgo que resuelva problemas”.

En tanto, el diputado socialista y presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, sostuvo que el tema se ha convertido en un “lío” para la coalición, pese a que estas diferencias han existido históricamente entre ambos partidos.

“Tenemos un lío que no debiera ser un lío, pero que se ha transformado en un lío que esta colisión de opiniones respecto de este viaje entre el Partido Comunista y la Democracia cristiana y yo lo que espero en ese ámbito, fundamentalmente de los concernientes, que haya mucha prudencia, mucha sensatez para enfrentar esta discusión (…) y estas diferencias existían, o sea, nadie puede decir que es una novedad”.

El ex líder socialista propuso arribar a un candidato presidencial único, alcanzar un acuerdo político electoral que sustente esa candidatura y construir un programa común como una forma de superar las diferencias políticas entre las colectividades que componen la Nueva Mayoría.

Mientras, desde la Democracia Cristiana, su presidenta, Carolina Goic, aseguró que existe una conversación pendiente por el tema de Cuba dentro de la coalición.

Junto con ello, la líder de la Falange evitó dar por superado el impasse entre su partido y el PC y llamó a todos los partidos que componen el bloque a alinearse con la posición adoptada por el Ejecutivo en esta materia.

“Me parece que lo más importante es la actuación que tuvo el Gobierno planteando su molestia con mucha claridad. El llamado a informar del embajador desde el punto de vista diplomático es una medida contundente (…) yo creo que en esto hay una conversación pendiente con todos los partidos de la Nueva Mayoría”.

La senadora por la Región de Magallanes enfatizó además que “frente a los desafíos electorales, es muy importante replantearse una coalición de centroizquierda 2.0”.

Desde el Gobierno, la portavoz de La Moneda, Paula Narváez reiteró su llamado a los partidos que integran la coalición a cuidar el diálogo y a resolver sus diferencias.