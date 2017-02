PC: No tenemos que dar explicaciones por prohibición de entrada de Mariana Aylwin a Cuba

A través de un comunicado, la colectividad señaló respecto del abortado viaje de la ex ministra de Educación a la isla que "no ha tenido al respecto ninguna injerencia ni responsabilidad en ello y por tanto no tiene que dar explicaciones de ningún tipo".

La comisión política del Partido Comunista se reunió la tarde de este lunes para analizar temas como el proceso de refichaje que lleva adelante la colectividad, no obstante toda la atención estaba puesta en la postura que tomarían los comunistas respecto de la prohibición de entrada del gobierno cubano a Mariana Aylwin a la isla.

Este hecho ha generado una fuerte polémica al interior de la Nueva Mayoría, especialmente desde la DC, partido del cual es militante la ex ministra de Educación, quienes han exigido que el PC condene este hecho.

Sin embargo, a la salida del comité político lejos de plantear críticas al gobierno de Cuba, el PC emitió un comunicado defendió el actuar de la administración de la isla frente a lo que calificaron como “incidente diplomático”.

“En relación al incidente diplomático creado por el secretario general de la OEA que quiso ingresar a Cuba, país no signatario de la organización, sin la autorización correspondiente y en compañía de otras personas que no pudieron viajar por disposición de las autoridades cubanas, el Partido Comunista de Chile declara que no ha tenido ninguna injerencia ni responsabilidad en ello, y por eso no tiene que dar explicaciones de ningún tipo”.

En la declaración que fue leída por el presidente del PC, el diputado Guillermo Teillier, aseguraron que “lamentamos que se produzcan este tipo de hechos pero el gobierno cubano hizo uso de una prerrogativa legítima que usan todos los gobiernos, incluyendo el nuestro”.

Finalmente, desde el PC aseguraron que seguirán trabajando en pos de conseguir que la Nueva Mayoría lleve un candidato único a las elecciones presidenciales, así como una lista única a las elecciones parlamentarias.

“Tampoco es un misterio que personeros de la DC han manifestado su opinión contraria ha mantener relaciones con nuestro partido pensando en futuras elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que es anterior a este hecho. Sobre esto es lo único que podemos decir que ello es responsabilidad y decisión de la DC. Nosotros respetamos todo aquello que se ha concordado en la Nueva Mayoría y estamos de acuerdo que en el futuro, pensando en el país, es importante el compromiso programático y mantenemos nuestra postura de recurrir a una primaria para elegir una candidatura presidencial única y haremos los esfuerzos para concordar una lista única parlamentaria”