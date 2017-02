Políticos de la Nueva Mayoría acusan a Fiscal Guerra de trato preferencial con Piñera

Inmediatas reacciones tuvo la entrevista que el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, dio a La Tercera indicando que hasta el día de hoy no cuenta con antecedentes que vinculen a Sebastián Piñera con la compra de acciones de la empresa peruana Exalmar, en medio del juicio territorial que se sostenía en La Haya.

El primero en responder fue el querellante Hugo Gutiérrez, diputado que busca acreditar la participación del expresidente en las decisiones del Family Office que administraba sus acciones mientras era mandatario, y del uso de información privilegiada, negociación incompatible, y violación de secreto del litigio en La Haya en su beneficio.

Para el político comunista el titular usado por el diario “recuerda a los de tiempos de la dictadura, porque la presentación realizada no tiene ninguna relación con el contenido de la entrevista, especialmente en aquella parte donde dice que no hay antecedentes, pero no descarta que los haya, es decir faltó resaltar lo que venía a continuación”, donde se constataría que los hechos ya están acreditados.

Fuad Chahín fue otro de los que criticó las declaraciones del fiscal. El también presidente de la comisión investigadora ad hoc, el fiscal Manuel Guerra evidencia un trato preferencial con el ex Presidente de la República.

El parlamentario demócrata cristiano criticó al integrante de la fiscalía oriente por dar este tipo de declaraciones justo cuando se citará a declarar a Piñera como imputado y en medio de una investigación que aún no está terminada. “Esto dice relación con el trato preferencial hacia Sebastián Piñera, a pesar de que dice que no es así, el que se haga entrevistar para poder dar cuenta de que hasta ahora no tiene antecedentes, que está investigando, ya es un trato preferencial. Yo dudo que si se tratara de un caso distinto, un fiscal pudiera dar una entrevista como la que aparece en La Tercera”.

Al respecto, el diputado del PPD Felipe Letelier calificó como penosas las declaraciones del fiscal Guerra, compartiendo la tesis de trato preferencial en favor del exmandatario.

La defensa UDI

Desde la Unión Demócrata Independiente aseguran la inocencia de Piñera. El diputado Felipe Ward, los dichos de Manuel Guerra son un reflejo de los escasos antecedentes que sustentan la denuncia contra la empresa del ex mandatario. “Lo que hace el fiscal es matar la moribunda comisión investigadora que está funcionando en la cámara”.

Recodemos que el fiscal tramita la indagatoria que involucra a Sebastián Piñera después de acoger la querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez por negociación incompatible, violación de secreto y uso de información privilegiada del litigio en La Haya -cuando era Presidente- en la compra de acciones que una de las sociedades de su familia hizo de la pesquera peruana Exalmar.