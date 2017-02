¿Liderazgos negativos o ausencia de liderazgos?

Sr. Director

Es claro que los chilenos estamos con un nivel de ignorancia (conocimientos), educación (valores) en franca decadencia. Lo anterior, se expresa, cada día más, en un nivel de ordinariez, vulgaridad e irrespeto abismante. Me lo he representado con la figura siguiente: si somos 18 millones de chilenos, significa que somos 18 millones de repúblicas de Chile, es decir cada chileno es “la Ley”. Algo así como “la Ley soy yo”, un yo ignorante y sin valores positivos.

Hace unos días escuché a un chileno de 40 años, en presencia de sus hijos (pequeños), al cual se le pidió respetar una norma de convivencia, responder “la dictadura terminó, así que yo hago lo que quiero”.

Me dejó pensando, y llegué a la conclusión, que entre muchas explicaciones, aquí había un ejemplo flagrante de falta de educación, en el sentido que los chilenos entendamos que el no tener un dictador al cual obedecer, no significa que cada uno puede hacer lo que quiera, sino que debemos, entre todos, construir leyes, normas y reglamentos de convivencia…y que debemos respetarlos. Por supuesto que si no nos interpretan, debemos luchar, civilizadamente, por cambiarlos.

Finalmente me pregunté si todo lo anterior es consecuencia de ausencia de liderazgos positivos, o de exceso de liderazgos negativos.

Sea como sea, es triste el momento cívico que estamos viviendo.