Odecus: “Ley de Estacionamientos viene a concretar más abusos”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecus), Stefan Larenas, insistió en que la recientemente aprobada Ley de Estacionamientos es contraproducente para los consumidores y está “viciada” políticamente.

El representante señaló que en esta ley se evidencia la influencia de los lobistas en las votaciones parlamentarias, considerando que inicialmente se planteaban dos horas gratis luego se redujo a media hora para ser finalmente eliminado.

Además, se refirió al caso particular en que un usuario sufriera un robo al interior de un estacionamiento, situación que les generaría una dificultad adicional a las víctimas a partir de la aprobación de esta legislación.

“Si estaciono un auto en un centro comercial y me roban tengo que ir a un tribunal que, hasta ahora, han fallado en favor de los consumidores. Sin embargo, en esta ley se establece que el consumidor debe probar que el establecimiento no ha cumplido con las normas de seguridad. Es decir, a mí como usuario me ponen a prueba. Entonces, jurídicamente es un retroceso”, precisó.

Además, Larenas explicó que el mercado de los estacionamientos está en proceso de concentración y, como consecuencia del aumento del consumo, los privados aprovechan estos nuevos espacios para actuar.

Tanto así, comentó, que “hasta el sentido común ha comenzado a legislarse”, esperando no se llegue a cobrar por estacionarse en los centros asistenciales de salud.

“Este es un mercado altamente concentrado porque hay que tener claro que cuando se comenzaron a construir centro comerciales en la ciudad dijeron que respetarían la ley de urbanismos y los estacionamientos serían gratuitos. Cuando esto comienza a crecer se transformó en un negocio con giro propio y se empezó a cobrar y con ello vimos los abusos.”, comentó.

“Esta ley viene a concretar esos más de esos abusos”, concluyó Larenas.