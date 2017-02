Regresa “Gladys”, la obra que desenmascara las apariencias de la sociedad chilena

En 2011 se estrenó en el Teatro del Puente la obra Gladys, un texto escrito y dirigido por la actriz Elisa Zulueta que puso en escena dos importantes temas: el juego de las apariencias en la sociedad chilena y el Síndrome de Asperger.

El montaje, que volverá a presentarse el próximo 22 de marzo en el Teatro UC, cuenta la historia de Gladys (Catalina Saavedra), una mujer que sufre de Asperger y que es enviada a Estados Unidos por sus parientes. En medio de este exilio sus hermanos eligen olvidarla, hasta transformarla en un secreto de familia.

El conflicto se desencadena cuando Gladys vuelve a su casa en Chile en medio de la celebración de Pascua de Reyes. Ahí la protagonista conocerá a una de sus sobrinas, Uxue (Antonia Santa María), quien también padece de Asperger.

Según Elisa Zulueta, la pieza escoge el Asperger como punto de partida, porque cuando se estrenó en 2011 “nadie conocía mucho la enfermedad”.

“Era algo de lo que no se hablaba con certeza. Por otra parte, el Asperger tenía las características necesarias de una persona sin pudor, sin tapujos, sin tanta moral ni conductas sociales reprimidas, y eso me servía para mi historia”, dice.

Asimismo, la actriz señala que la obra se ha mantenido intacta desde su estreno: “Sólo se van dando dinámicas entre nosotros que hacen que la obra esté viva permanentemente y eso la modifica levemente, pero es la misma obra”, sostiene.

Por otro lado, la actriz indica que Gladys retrata una sociedad “chilena de los 80 y 90, donde todo está bien mientras nadie diga algo”.

Frente a ello, Antonia Santa María sostiene que la familia de Gladys tiene como prioridad mantener las apariencias. “Es una familia que para afuera podría parecer súper bien, conservadora, pero para adentro nadie habla las cosas, nadie se hace cargo de las emociones de nadie, no potencian el amor, porque sólo importa ‘lo que corresponde’ y estos personajes – con Síndrome de Asperger- desordenan el esquema, por lo que hay que correrlos”, comenta la actriz.

Para Antonia Santa María, quien también ha participado en distintos proyectos de Elisa Zulueta como Pérez, no fue fácil encarnar un personaje con Síndrome de Asperger. “Lo más complejo fue llegar a construir mi personaje: me perdía, me frustraba, después encontraba algo y trataba de ir por ahí, pero después cambiaba de opinión”, dice.

“También estaba el tema del diálogo, porque en general uno está acostumbrado a que los personajes interactúan y gran aparte de lo que uno dice tiene que ver con el otro y este personaje no hace contacto con nadie, entonces es una actuación bastante solitaria en un grupo grande de actores”, cuenta.

Al mismo tiempo, la actriz relata que el montaje puede leerse desde distintos puntos de vista. “La obra potencia sola los temas que son actuales, por ejemplo, hoy la discriminación es un tema que está muy vigente. También está el tema de la dictadura, porque el papá de Uxue estuvo metido en algo turbio”, explica.

Luego del estreno de Gladys en 2011 la obra fue exhibida en distintos escenarios como el Teatro Municipal de Las Condes, en Valparaíso y Santiago a Mil, entre otros. Pero no todo quedó allí, ya que en 2012 recibió cuatro premios Altazor en la categoría Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Dramaturgia.

El elenco de Gladys está compuesto por Catalina Saavedra, Sergio Hernández, Coca Guazzini, Elisa Zulueta, Antonia Santa María y Álvaro Viguera. Además, la música está a cargo Rodrigo Santa María, Elvira López y Gabriel Donoso.

La obra estará en la cartelera del Teatro UC (Jorge Washington 26, Plaza Ñuñoa) desde el 22 de marzo hasta el 1 de abril y se presentará de miércoles a sábado a las 20:00 horas. La entrada general tiene un valor de $8.000.

