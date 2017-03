Corte Suprema ordena investigar agresiones de policías contra Juana Calfunao

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco que acogió la acción cautelar presentada por el Instituto de Derechos Humanos (INDH), en favor de la lonko mapuche Juana Calfunao, de su hijo Waikilaf Cadin y de su nieto de 3 años de edad.

De este modo, el máximo tribunal ordenó investigar las agresiones que estas tres personas habrían sufrido a finales de enero en la propiedad de la dirigenta mapuche ubicada en la Comunidad Juan Paillalef.

El fallo de la Corte de Temuco establece que “es posible concluir que toda la secuencia de hechos constatados, se inicia con el derribamiento de un árbol en la vía pública -reconocido por los recurrentes- y que luego de la intervención policial se producen hechos que podrían revestir caracteres de delitos, acción de investigación de la cual carecen los Tribunales de Justicia y que deben ser averiguados por el órgano persecutor competente, esto es, el Ministerio Público”.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el director regional del Instituto de Derechos Humanos de La Araucanía, Federico Aguirre, opinó que los tribunales superiores están cumpliendo con su obligación en la medida que a su juicio, se llama a Carabineros a adecuar sus protocolos de acción a los estándares de DD.HH. que rigen en la materia.

“La lonko Juana Calfunao es beneficiaria junto a su grupo familiar de una medida cautelar que está por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a abstenerse de desarrollar actos que lesionen o perturben la integridad física o psíquica de la lonko y/o de su grupo familiar. En ese sentido, la acción de carabineros tal y como lo confirma el fallo de la Corte Suprema, fue desproporcionado en el uso de la fuerza y contraviene la medida cautelar”.

En relación a los vínculos de Juana Calfunao con polémicos casos como el Luchsinger Mackay, Aguirre afirmó que la mujer ha actuado siempre como una defensora de los DD.HH. de su pueblo, por lo que ha estado en otras oportunidades expuesta a la vulneración de sus derechos y justamente por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar en su favor.

En efecto, el representante del INDH planteó lo significativa que es la determinación de la justicia en esta oportunidad para otros casos similares ocurridos en la Región de La Araucanía, como el del joven mapuche Brandon Huentecol, herido por carabineros.

“Que los antecedentes sean puestos en conocimiento del Ministerio Público y se inicie una investigación al respecto, eso puede contribuir no solo a esclarecer los hechos, sino además mandar un mensaje de no repetición de acciones de estas características que lamentablemente en la Región de La Araucanía y en otros territorios, no son aislados”.

Ahora el Ministerio Público deberá indagar los eventuales delitos que pudieran estar concernidos en la detención de la lonko mapuche y sus familiares.

Se tiene antecedentes de lesiones graves que podrían terminar en responsabilidades criminales por los hechos violentos, pues el hijo de Juana Calfunao habría resultado herido producto de un escopetazo en su pierna durante la operación policial y a la representante de la Comunidad de Paillalef se le habría despojado de cierta indumentaria que es parte de su condición de autoridad junto con soportar una serie de vejámenes.