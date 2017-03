Huelga de Escondida toma fuerza: sindicatos mineros se suman a movilizaciones

Los trabajadores del yacimiento de cobre más grande del mundo no descartan radicalizar sus movilizaciones. El silencio de los dueños de la minera los mantiene inquietos. Para mañana se programó la primera marcha por Antofagasta, a la que se sumarán trabajadores de la planta Molyb de Mejillones, filial de Codelco, y el Frente de Trabajadores Mineros.

La huelga de Escondida ya cuenta 22 días y aún no hay señales de que vaya a deponerse. Los trabajadores del sindicato n°1 de la minera han dejado entrever que la administración no ha siquiera intentado durante los últimos días un acercamiento con los empleados.

Es por esta razón que el día de ayer, cerca de las 6 de la madrugada, los trabajadores movilizados instalaron barricadas que limitaban el acceso a la ciudad de Antofagasta por la ruta 5. Sobre una eventual radicalización de las manifestaciones, Carlos Allendes, vocero del sindicato n°1, sostiene que “nosotros no descartamos nada. Estamos evaluando eso con nuestra gente, todas las decisiones se toman con los trabajadores. Acá las decisiones no las toma el directorio, así que no hay un itinerario establecido respecto de eso. Lo de las barricadas fue una manifestación producto del enojo que tenían los trabajadores con la compañía para que la gente entienda. Están cansados los viejos de la forma patronal y dura en que se comporta la compañía”.

Ante dicho escenario, los trabajadores recibieron el rechazo de la Minera que, a través de un comunicado declaró que “rechazamos hechos de violencia ocurridos durante la mañana de hoy (miércoles), en los accesos a Antofagasta, generados por miembros del Sindicato N°1, en los que se produjeron enfrentamientos con Carabineros”.

Hasta el momento la movilización se ha limitado al actuar del sindicato n°1, sin embargo, para el día de mañana se agendó una marcha en Antofagasta a las 18:00, instancia que será comunicada durante la mañana del viernes. A la acción se sumarán trabajadores de la planta Molyb de Mejillones, filial de Codelco, y el Frente de Trabajadores Mineros, movimiento que agrupa a sindicatos de la minería privada.

Además, la Federación Minera de Chile, organización sindical que aglutina a 18 sindicatos de la gran minería privada del país, ha dado muestras públicas de su respaldo a los trabajadores de Escondida. Gustavo Tapia, su presidente, declaró que “lamentablemente observamos que minera Escondida está empeñada en reducir los beneficios que fueron ganados legítimamente, y quebrar la unidad de los trabajadores”. Además, agregó que “hacemos un llamado a las autoridades políticas y de gobierno para que adopten un rol más activo que permita acercar las partes y destrabar este conflicto que está provocando nocivos efectos a nuestro país. Existe una pasividad cómplice de las autoridades y un nulo compromiso de los parlamentarios de la zona con los trabajadores movilizados, a lo que se suma la incapacidad del sistema político de aportar a la solución a problemas reales”, aprovechando de repasar al senador Alejandro Guillier, parlamentario de la región que no ha manifestado postura alguna al respecto.

Sobre la negociación entre los trabajadores y la administración de Escondida, Allendes da cuenta del nulo contacto que ha existido entre ambas partes: “No hemos tenido ningún acercamiento con la compañía, todo sigue en status quo con la compañía”.

Sin diálogo se mantiene el conflicto. Los trabajadores han dado cuenta de su voluntad para entablar conversaciones, sin embargo, no han recibido llamados por parte de la administración. La radicalización de las movilizaciones es una alternativa que no se descarta.