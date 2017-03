Javiera Blanco se compromete a inhabilitarse de los casos que corresponda

La ex ministra de Justicia y actual consejera del Consejo de Defensa del Estado, aseguró durante la cuenta pública del organismo que no tomará parte de casos que provoquen eventuales conflictos de interés en su calidad de ex secretaria de Estado del gobierno de Michelle Bachelet.

En medio de cuestionamientos hacia el nombramiento de la ex ministra Javiera Blanco como consejera del CDE, este jueves se realizó la cuenta pública de la entidad, la que contó con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet.

En la instancia, la ex ministra de Justicia dijo que “al igual como ha ocurrido siempre, ella se inhabilitará de los casos que corresponda”.

No solo el interés era por Blanco, también se trató de la última cuenta pública de Juan Ignacio Piña a la cabeza del organismo, quien fue designado durante los últimos días de gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.

En su discurso, Piña hizo hincapié en la eficacia en la defensa de los intereses del Estado, junto con destacar la implementación de la modernización del organismo. Al finalizar su alocución, tuvo palabras para referirse a la polémica en torno al nombramiento de Javiera Blanco, calificando como injustos los cuestionamientos que, a su juicio, empañan la labor del servicio.

Juan Ignacio Piña señaló además que si bien la discusión en tono a modificaciones en el Consejo de Defensa del Estado es legítima, esta debe hacerse en un tono adecuado y en las instancias que corresponden.

“Lo que pasa es que a veces se confunden los planos, y yo creo que hay legítimas discrepancias y legitimas discusiones respecto de eventuales modificaciones que se le pueden hacer al Consejo y esa es una discusión que requiere de un tono adecuado, que requiere de los cursos institucionales adecuados, y que tiene que tener lugar en un tono en donde tengamos la oportunidad de poner todos los antecedentes y nosotros somos los principales interesados en que esa discusión tenga lugar”.

El presidente del CDE, quien el próximo 11 de marzo dejará su cargo, se refirió además a los antecedentes de la investigación en contra de Sebastián Piñera, los que fueron remitidos a la entidad.

Sobre este punto, Piña aseguró que esperará conocer dichos antecedentes para evaluar una posible inhabilitación, considerando que él fue subsecretario de Justicia en el gobierno del ex jefe de Estado.

“Esto no se trata de si uno podría o no podría inhabilitarse, esto no es independiente de los antecedentes, es decir, cómo voy a saber yo exactamente si el consejo todavía no habiendo recibido de qué se trata, cuál es la operación, quienes intervienen, no podría decir yo antes de conocer esos antecedentes si corresponde y que por la participación de alguna persona tenga que inhabilitarme o no”.

Además agregó que “esto no es algo que no pase nunca, al contrario, es algo relativamente habitual, lo que pasa es que al mismo tiempo hay que hacerlo de un modo serio. Y cuando esos antecedentes lleguen y el Consejo pueda revisarlos, el consejero que tenga que inhabilitarse se inhabilitará como lo hace siempre”.

Cabe señalar que el nombramiento de Juan Ignacio Piña también generó polémica al momento de su designación como presidente del CDE. Esto, debido a su rol como abogado defensor en distintas causas en las que la contraparte era, precisamente, el Consejo de Defensa del Estado. Entre ellas, el caso Riggs, en donde Piña fue uno de los abogados de la familia Pinochet.