Yo recuso, la carta de Manuel José Ossandón a Sebastían Piñera

A través de su cuenta de Facebook, el precandidato presidencial Manuel José Ossandón respondió a Sebastián Piñera: “Yo recuzo: no a la colusión entre política y negocios”, tituló la carta abierta con la que condenó el vínculo del ex presidente con las empresas.

“Me he tomado el tiempo de leer la defensa que hizo el ex Presidente Sebastian Piñera a través de su cuenta de Facebook en relación a las acusaciones que se le hacen por los temas de Dominga y Exalmar y quiero invitarlos a hacer algunas reflexiones que les permitan a ustedes entender mi punto de vista:

1- La Democracia no puede funcionar bien cuando la política y los negocios van de la mano. La política debe estar distanciada de los intereses económicos y personales. La democracia tiene prioridades que son morales, éticas, y públicas porque se trata del bienestar de toda la sociedad y por eso hay que protegerla del tráfico de influencias, de las presiones empresariales y de los conflictos de interés.

2- Sobre el caso Exalmar y el proceso judicial donde el ex mandatario aparece como imputado, creo que no es natural que un Presidente de la República que manejaba información de alta probabilidad y confiabilidad de lo que podría ocurrir en La Haya y que defendía los intereses nacionales tenga una empresa familiar que haga negocios donde precisamente Perú podía tener mayor influencia si el fallo le era favorable, tal como finalmente ocurrió . Ahí está el gran “pecado” de la operación.

3- Tengo total certeza que el ex Primer Mandatario no puso en riesgo el litigio limítrofe con Perú y pensar eso es una perfecta insensatez. Pero sí hubo una imprudencia de quienes llevaron adelante la operación que son sus amigos, su familia y las empresas que fueron delegadas para ese objetivo. Así de claro.

4- Sobre el caso Dominga, creo que hubiera sido muy útil haber sabido que el Presidente tenía intereses creados en la zona a través de una minera, porque la decisión de terminar con la termoeléctrica de Barrancones hubiera sido mucho más transparente. Como recién lo sabemos ahora, ya que no estaba en su declaración de intereses, no podemos deducir si Sebastián Piñera lo hizo por un interés particular o realmente lo efectuó para preservar el medio ambiente como fue la explicación en ese momento. Ahí la duda queda instalada y por eso yo hablo que cuando alguien está en el servicio público debe estar dedicado ciento por ciento a una función y no tener puesto un ojo acá y otro allá.

5- Sobre la guerra sucia que el ex Presidente acusa a la Nueva Mayoría es probable que así sea, pero todo esto se hubiera evitado si el ex gobernante hubiera puesto en su declaración de intereses la propiedad de Dominga, si el fidecoimoso ciego no lo hubiera dejado en manos de amigos, conocidos de su entorno y familiares y si hubiera entregado todos los correos de sus operaciones a la justicia para evitar así dobles lecturas y demostrar lo que él define como trayectoria intachable.

6- Las defensas en bloque de nuestro sector, a ciegas, no sirven para la política de estos días. Lo que debe hacer Chile Vamos es exigirle a Piñera que entregue todos los antecedentes, todos los correos, todas las carpetas de sus negocios y así visibilizar de una vez las operaciones que ha realizado. La derecha y la política que debemos defender es la que no está por la colusión entre los negocios y la política, la que está por el bien común sobre el personal, la que no cree, insisto, que se puede servir a Chile y a los negocios a la misma vez.

7- Ustedes saben que mi intención es participar de las primarias y competir con el respaldo de ustedes, más allá de si son o no partidarios de mi raíz ideológica. Siempre mi intención ha sido ayudar a mi país, combatir los abusos, mejorar la desigualdad, terminar con privilegios injustificados, hacer de la ética política una norma que vaya más allá de la legalidad y escuchar a la gente que quiere un cambio en la forma de hacer política. Para eso entré en este mundo y para eso estoy en esta cruzada.

8- Siento que un líder político debe tener un estándar mayor que al de un ciudadano común. Debe cumplir niveles éticos superiores y una acción política regida por la austeridad, ética, integridad, honestidad y profunda convicción cívica. Un líder político deber ser creíble y asumir las acciones y errores propios y de quienes constituyen su entorno.

9- En este tema no hay dos miradas al menos para mí. Ningún líder político puede estar bajo ese límite. No importa el poder económico que tenga, porque el apego a estos estándares es aplicable para todos los que aspiran a cargos de representación popular. Nadie está exento de ellos, y ningún político podría presentar como legítimo realizar acciones, directamente o a través de su círculo más cercano, al filo de lo moral y éticamente aceptable”.