Osvaldo Andrade: “Hay que determinar si en los aportes reservados existe soborno”

Hijo de un obrero socialista, ex seleccionado nacional de básquetbol, militante histórico del Partido Socialista, presidente de la cámara de diputados.

Hoy, Osvaldo Andrade reconoce que el conglomerado del que ha sido parte por casi 50 años se encuentra en crisis: “Yo tengo una opinión crítica de la actual gestión del PS. Creo que de ser el partido más relevante de la Nueva Mayoría, ahora estamos en un momento donde podemos llegar a ser intrascendentes. Esto, por la incapacidad que hemos tenido de tomar decisiones correctas”, comentó este viernes en conversación con el programa Gente al Día de Radio Universidad de Chile.

Al mismo tiempo, el ex timonel del conglomerado afirmó que el referente ha cometido errores graves como no llevar una candidatura común con el PPD. “Lo del ex presidente Lagos fue una falla. Nosotros debiéramos haber buscado una fórmula más precisa y contundente de tener un candidato común. Hemos perdido un tiempo precioso y los tiempos no se recuperan”, subrayó.

El próximo 26 de marzo el PS enfrentará una nueva elección interna. En este contexto, el diputado insistió en su llamado a ocupar la votación como una instancia para decidir qué candidatura representará al partido en las primarias de julio. “Hacer esta consulta en abril puede ser un tanto a destiempo”, comentó el parlamentario.

¿Cómo ve el proceso de las elecciones del PS?

Interesante, porque el socialismo chileno tiene una característica muy particular. En primer lugar, por ejemplo, es muy atractivo para la prensa, porque no es fácil de entenderlo. Tiene sus contradicciones internas.

¿Cómo están con el proceso de refichaje?

A mi me causa un poco de extrañeza este debate, porque cuando discutimos este proceso partimos de la base que se había instalado una opinión común en el mundo de la política y es que los padrones de los partidos estaban un tanto sobregirados, que requerían de una cierta rectificación o aclaración. Ese fue el dato y sobre esa base hicimos las propuesta legislativa que se transformó en Ley. Entonces, que hoy todos estén pensando que parece que fuimos más allá de lo que debiéramos, a mi me parece que es un despropósito, porque hay que cumplir las reglas.

¿Cree que el Servel haga modificaciones a última hora para que los partidos puedan cumplir con el refichaje?

Si usted me pregunta si hay espacio para una ley exprés, yo creo que no. El Gobierno no tiene la disposición de hacerlo, porque los acuerdos son para cumplirlos, no para cambiarlos. Todo esto es un proceso de transparencia y uno no puede echarse para atrás porque existan dificultades.

¿Qué opina sobre los aportes reservados legales que han beneficiado a 35 políticos, entre ellos, a Raúl Súnico, militante del PS?

Son aportes que están en el marco de la ley. No hay que perder de vista esto, porque con facilidad se confunde con los aportes a través de mecanismos extraños que tiene que ver con boletas ideológicamente falsas, lo que es una situación completamente diferente. Segundo, reitero algo que he dicho siempre: pueden haber aportes bien diseminados, pero claramente hay una cantidad de aportes a la derecha mucho más relevante. De la lista, más de los dos tercios de los aportes son para parlamentarios o candidatos de la derecha. Lo que hay que determinar en estas cosas es si estos aportes tienen un correlato en actuaciones legislativas correspondientes, o sea, si hubiese una condición de soborno. Y eso es material de investigación y entiendo que en eso está el Ministerio Público.

¿Pero qué pasa con el caso de Raúl Súnico? ¿Usted está de acuerdo con Camilo Escalona sobre sacar del PS al ex subsecretario de Pesca?

Yo creo que en estas cosas siempre hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque se puede siempre cometer el error de ir más allá. Estas cosas primero deben investigarse. Lo mismo pienso respecto del tema Exalmar y Dominga en relación con el ex presidente Piñera.

¿Cuáles creen que son las prioridades legislativas para este año?

Educación, porque es el legado de la Presidenta Michelle Bachelet. Ella tiene que ser capaz de que el proyecto de Educación Superior y la Nueva Educación Pública se aprueben pronto, porque la gratuidad y calidad va a ser su legado. Sin prejuicio, hay que hacerse cargo de la Onemi y creo que es importante seguir adelante con el Sename. También debería estar la reforma constitucional del capítulo 15 para modificar la Constitución. Además, creo que habría que hacer algún esfuerzo en materia de pensiones.