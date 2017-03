Adriana Muñoz: “Me extraña que el SEA no considere que está al borde de la ilegalidad”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora del PPD Adriana Muñoz se refirió a la revisión de la calificación ambiental del polémico proyecto minero Dominga que se realizará este martes, la cual, desde su punto de vista debiese ser rechazada por los diversos daños al medioambiente que provocará en la región de Coquimbo, de la cual es parlamentaria.

En este sentido, la senadora fue enfática al señalar que el Servicio de Calificación Ambiental ha actuado “al borde de la ilegalidad” en todo este proceso, sumado a que las instituciones del Estado que deben definir el futuro del proyecto han hecho la vista gorda a las observaciones realizadas por organismos como la Conaf así como científicos y expertos que recomiendan no aprobar la construcción de la mina.

Este martes se emitirá la decisión sobre el proyecto minero Dominga ¿Qué espera de la resolución que emane de este organismo?

Desde hace mucho tiempo, tengo la opinión y la convicción que minera Dominga va a impactar fuertemente, y en forma muy perjudicial, a un santuario de la naturaleza que tenemos en la región, que se ubica en las cercanías de la comuna de La Higuera, Isla Damas, que ahí hay una riqueza de fauna y flora única en el mundo. Está la Reserva de Pingüinos de Humboldt, que es donde el 80 por ciento de los píngüinos de esa especie están radicados en esa reserva, entonces hay un daño que lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, esto independiente de las situaciones de cohecho, de soborno que ha existido con el ex subsecretario de Piñera, señor (Pablo) Wagner, ahora en el marco del conocimiento de los negocios que, probablemente, tenía ahí el presidente Piñera, entonces independiente de aquello a mí me extraña que un Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que ha venido tramitando durante tres años este proyecto, no considere que ha actuado en el borde de la ilegalidad, eso lo hemos venido denunciando junto a organismos tan serios como Oceana y muchos científicos que se han radicado en la zona, de verdad han permitido que no presente justificaciones reales de fondo a las observaciones que se han hecho.

Desde su punto de vista, el martes no cabría otra opción que rechazar la calificación ambiental de Dominga

Yo creo que los seremis y directores de servicio en plena conciencia, y sin un temor del despido, porque ya nosotros tenemos una experiencia en la región con el Puerto Cruz Grande que busca instalar la mienra CAP en la región, el seremi que es PPD de Agricultura de entonces, Francisco Rojas, fue despedido por votar en contra de ese puerto. Entonces ya hay un precedente de que los respectivos ministros están mirando la votación de sus seremis, de los cuales ellos dependen, y está ese temor del despido, porque yo creo que hay varios seremis, por ejemplo la directora de Conaf, le ha dado al seremi un informe negativo de la instalación de esta empresa, entonces el seremi de Agricultura, considerando que tiene dos servicios: el SAG y Conaf, que son pertinentes de opinar en este tema, yo creo que tendrá que mirar qué es lo que va hacer, sin embargo también está la voz de su ministro que tendrá que escuchar.

Respecto del rol del ex presidente Piñera en este proyecto ¿Usted cree en las palabras del ex mandatario cuando señala que nunca actuó en beneficio de esta minera?

Todo lo que se ha conocido es a través de investigaciones de la prensa, entonces en primer lugar yo creo que él se equivoca estas denuncias y estas irregularidades que estamos conociendo asociarlas al Partido Comunista, al comunismo internacional, en eso se está pareciendo a Pinochet que todo lo que sucedía en Chile con los atropellos a los derechos humanos, todo era culpa del comunismo internacional. No sé si será culpa del comunismo internacional la investigación que se está llevando en Argentina, que también el avance de esa investigación puede llevarlo a ser un imputado, por el tema de Latam.

Él se equivoca de flanco, está saliendo a disparar contra un enemigo imaginario y, por cierto, resguardando el voto duro de la derecha que es, por cierto, una derecha completamente ideologizada y que ven al comunismo como el demonio igual que en los años cuarenta. Incluso, toda la información que está saliendo es tan detallada, tan minuciosa que yo pienso que viene del propio entorno del ex presidente, hay muchas cuentas que se están pasando en el propio sector empresarial o en el sector militar, no nos olvidemos que hay muchas críticas a la gestión de Piñera en su gobierno de parte del mundo militar, de muchos empresarios, no olvidemos la carta de (José) Yuraszeck. Creo que hay muchas señales desde la propia derecha que hay cierta incomodidad con un liderazgo que el propio Yuraszeck lo denomina irresponsables por todas las situaciones de conflictos de intereses, de negocios en el marco de una gestión presidencial. Él se equivoca, y también en forma muy irresponsable.

Dificultades del PPD en el proceso de refichaje

¿Cree usted que el PPD está peligrando su existencia política dados los trascendidos que indican que el partido no alcanzaría el número de refichados para reinscribirse, y por lo mismo, no se pueda oficializar la candidatura presidencial de Ricardo Lagos?

Yo me refiché hace mucho tiempo, y en la región hemos hecho un trabajo bastante fuerte desde el mes de enero y ya vamos en más de mil fichas y nuestra era de 650, así que estamos todavía refichando y vamos a llegar yo creo que a unas mil 500 fichas de refichaje y nuevos fichajes. El partido ha avanzado en todas las regiones, hay por cierto regiones complejas como Aysén, pero no es solamente para el PPD la complejidad de adhesiones, es para todos los partidos, entonces yo creo que aquí ha habido una campaña mediática muy malintencionada del PPD de tomarlo como el niño símbolo de los problemas de refichaje, y por cierto entiendo yo que uno de los fundamentos es porque es el partido de Ricardo Lagos y desde que anunció su candidatura aquí se ha venido una estantería entera contra él, nombrándole las penas del infierno, de las responsabilidades del planeta y del mundo, yo creo que también se le piensa dar por este flanco a la candidatura de Lagos, diciendo que el partido donde él tiene ticket para competir en las primarias no tiene ninguna posibilidad de reficharse. No he visto lo mismo en los problemas del Partido Radical, que tiene más problemas que nosotros, el Partido Comunista, la propia UDI, todos los partidos están con una situación compleja y no sé por qué, bueno entiendo que hay una intencionalidad política contra el PPD, contra Ricardo Lagos, contra nuestros propios planteamientos, porque hace mucho rato en la región por lo menos, yo tengo una radio de un gran comunicador que todos los días le da al PPD, me da a mí entonces hay una intencionalidad política de la derecha porque ve seguramente, por lo menos en mi región, deben tener temor de los liderazgos PPD que tenemos, tenemos al intendente, entonces creo que hay un trasfondo político bastante sucio contra el PPD de instalarlo como el niño símbolo de la imposibilidad del refichaje y nosotros tenemos tantas dificultades como tienen todos los partidos que están en ese proceso.

Comparte las críticas al Servel que se han vertido en los últimos días desde los partidos, especialmente de la Nueva Mayoría por este proceso

Nosotros debemos abocarnos a respetar la normativa que, desde el Parlamento y por iniciativa de la Presidenta, nosotros instalamos en el país en relación a la constitución de los partidos y a los mecanismos que hagan más transparente, primero la afiliación porque había mucho bluff, habían partidos que figuraban con 40 o 50 mil militantes, ahora van a aparecer con 18 mil apenas, y a lo mejor algunos ni siquiera alcanzando esa cifra. La primera tarea que debemos hacer es asumir con responsabilidad las propias normas que nosotros hemos establecido para instalar los procesos y mecanismos de transparencia de los partidos, y uno de esos es la afiliación, saber exactamente cuántos afiliados cada partido tiene. Ahora, esta es una ley que está en marcha, estamos aplicándola recién por primera vez, por cierto que hay dudas de interpretación, todas las leyes tienen dificultades en su interpretación, entonces creo que es un debate legítimo, no sé por qué surge inmediatamente voces de que aquí hay corrupción porque uno hace una interpretación o mínimamente pregunta si esta norma tiene una interpretación así o asá o de alguna otra manera, inmediatamente hay voces de querer hacer aparecer a los partidos como corruptos personalmente hacer alguna consulta, entonces yo creo que aquí hay una intencionalidad de destruir a los partidos políticos, destruir la institucionalidad. Y eso creo que le hace muy mal a un país, sea del partido de derecha, izquierda o de centro. Los países, la democracia se sustentan en los partidos políticos. No hay duda que hay que mejorarlos, hemos visto corrupción dentro de los partidos, cómo se ha financiado en forma impropia la política a través de campañas o de los propios partidos, yo comparto plenamente y hemos hecho una crítica y hemos instalado una nueva institucionalidad que pretende incorporar elementos de transparencia en la afiliación y en los financiamientos, pero son leyes que están partiendo, entonces son sujetos de errores de interpretaciones y de, además, la distancia con que muchas veces nosotros los propios parlamentarios hacemos las leyes. Nos hemos dado cuenta, yo represento a una región que debe tener un 60 por ciento de población rural, y nosotros tenemos que ir hacia los militantes y cuando tenemos que llevar a un militante de arriba de Zapallar, en Salamanca, que está cerca de la frontera con Argentina, tenemos que trasladarlo a una notaría y muchas veces no hay notaría en las comunas, es una complejidad, no es que uno quiera evadir la norma, es una complejidad. Muchas veces las normas no recogen esas particularidades de las distintas realidades comunales, provinciales o regionales. Entonces ahí había una consulta si se podía mandar con una copia del carnet, si se podía llevar un computador y el propio militante incorporar los datos y todo eso se ha hecho aparecer como nebulosa, yo creo que si hay una persona que tiene la voluntad de refichar en un partido y no lo puede hacer por la distancia porque la norma le exige ir hacia un notario, yo creo que hay que buscar una flexibilidad, pero si no da tendremos que cumplir que una persona viajando miles de kilómetros, que esté enferma aunque sea de tercera edad donde un notario.

Futuro de la Nueva Mayoría

¿Cuál es su opinión respecto de la controversia entre la DC y el PC respecto del frustrado viaje de Mariana Aylwin a Cuba?

Creo que la DC está en medio de un conflicto interno. Hemos visto durante todos estos años de gobierno de la Presidenta Bachelet que hay un sector de la DC, muy importante, que ha estado muy de acuerdo con las reformas, ha estado apegado al programa que suscribimos todos los partidos cuando apoyamos la candidatura de la Presidenta Bachelet, pero hay otro sector que en el camino, y en la medida que se fue debilitando el liderazgo de la Presidenta, por distintas razones, han ido flexibilizando su adhesión al Programa, y surgió la figura liderada por el senador Ignacio Walker de ‘los matices’, y así hemos visto matices en todas las iniciativas de reforma de la Presidenta. Pero esos matices reflejan a un buen sector de la DC, y que hoy día no solamente tienen matices, tienen planteamientos de fondo sobre la composición y organización de la Nueva Mayoría. Y hay un sector que, por cierto, le molesta mucho el Partido Comunista, y que es el sector que ha estado presente en este problema que tuvo la ex ministra Mariana Aylwin, que yo lo lamento porque creo que en los países no puede existir y hay que combatir esta posición de no aceptar la visita de determinadas personas, uno combatió en Chile durante la dictadura de Pinochet y todavía nos oponemos, por ejemplo, a que la ex senadora Piedad Córdoba no entrara al país porque venía a reunirse con organizaciones mapuche, eso es realmente inaceptable, sea aquí, en Cuba, en China, pero en ese sentido hay que tener la misma manga para todos, o sea China es un país donde todos los días se violan los DD.HH. y nosotros tenemos las mejores relaciones con China, yo tengo buenos amigos en China, pero tienen su política y a nosotros nos puede parecer inaceptable, pero bueno ellos tienen una política, Cuba tiene una política, pero yo creo que es un error. (17.50) Pero ahora, exigirle al Partido Comunista que piense igual que un demócratacristiano en estas materias, o que piense igual que un PPD o un socialista también es una falta de respeto a las culturas y a las posiciones de los partidos. Yo tengo diferencias pero las respeto, y si estamos en una coalición tenemos que convivir. Siempre hemos sabido que el PC tiene esta adhesión a Cuba. Yo tengo una adhesión total a Cuba, sólo hago esta observación de que no me parece que se impida el ingreso al país de personas que ellos consideran no gratas porque no comulgan cien por ciento con sus ideas. Pero yo respeto a Cuba y sus procesos, y creo que Fidel le hizo muy bien a Cuba. Es mi opinión y yo tengo que convivir con algunos camaradas demócratacristianos, o con compañeros socialistas o PPD que no piensen lo mismo que yo, pero eso es el mérito de una coalición. Creo que esto ha servido para reafirmar una posición que hay dentro de la DC que quiere separar a la DC de la Nueva Mayoría, pero me parece malo.

El que, eventualmente, Carolina Goic compita directamente en primera vuelta saltándose las primarias, ¿significaría el fin de la Nueva Mayoría?

Yo creo que significa el fin, por cierto, porque nosotros tenemos que llevar un programa único, no sé cómo vamos a armar las listas parlamentarias, entre qué partidos, siempre han habido acuerdos entonces es un problema también para los candidatos y candidatas que hoy día están representando en el Parlamento a la Nueva Mayoría. Yo he escuchado a Víctor Torres, que fue candidato a presidente en las últimas elecciones internas de la DC que está por ir con una lista única, por ir a primarias y con un programa único. Esos son los elementos y los factores que sustentan una coalición, lo otro yo creo que es el inicio del desmembramiento de la coalición, y creo que hay un sector de la DC que está en aquello, y el 11 de marzo tendrá que definirse qué va a hacer la DC: Si Carolina Goic va a encabezar un partido que va a ir a las primarias, o va encabezar un partido que va a primera vuelta.