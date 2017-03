Presidente de la Corte Suprema critica mecanismo de designaciones al CDE

El ejercicio de las facultades que tienen las personas o las autoridades en Chile siempre han sido impugnadas. Nunca les gustan a todos. Si la Presidenta (Michelle Bachelet) hizo uso de una facultad, ella sabe por qué lo hizo. Yo creo que no es causa de inhabilidad que la gente piense que esa persona lo hizo bien o mal, y si a la comunidad o a la mayoría de la comunidad no le gusta algo, hay que cambiar la ley", dijo Hugo Dolmestch.

Este domingo el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se refirió a la situación carcelaria en Chile y a la designación de Javiera Blanco en el CDE, entre otros temas.

En entrevista con La Tercera, el director del máximo tribunal señaló que “va a llegar un momento en que vamos a quedar imposibilitados de tener más cárceles”.

“Lo otro sería aumentar el hacinamiento. Entonces, para evitar aquello, claro que es bueno construir más cárceles, pero yo estoy más preocupado de la rehabilitación real, que es buscar trabajos”, dijo.

Asimismo, la autoridad judicial sostuvo que “ningún preso debe morir en la cárcel”.

Por otro lado, respecto de las investigaciones sobre crímenes contra los DD.HH. manifestó: “Yo hice todo lo que podía. Eso no significa tampoco que yo haya adherido a una determinada posición o postura ideológica. Yo soy juez, no puedo dejar de ser juez”.

En tanto, sobre la investigación del caso Exalmar donde es indagado el ex presidente Piñera, el presidente de la Corte Suprema subrayó que “si la fiscalía investiga, es porque tiene más de algún antecedente”.

Por último Dolmestch comentó la designación de la ex ministra Javiera Blanco en el CDE: “El ejercicio de las facultades que tienen las personas o las autoridades en Chile siempre han sido impugnadas. Nunca les gustan a todos. Si la Presidenta (Michelle Bachelet) hizo uso de una facultad, ella sabe por qué lo hizo. Yo creo que no es causa de inhabilidad que la gente piense que esa persona lo hizo bien o mal, y si a la comunidad o a la mayoría de la comunidad no le gusta algo, hay que cambiar la ley”, subrayó.