Hugo Gutiérrez: “Piñera es consecuencia de una institucionalidad corrupta”

Durante la semana recién pasada el expresidente Sebastián Piñera, apuntó directamente contra el diputado Hugo Gutiérrez (PC) por las querellas presentadas en su contra, una de ellas ampliada en esos mismos días, petición que fue acogida por los tribunales. “Es parte de una operación canallesca”, puntualizó el exmandatario al criticar las acciones del legislador.

Mientras, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recibió de parte del fiscal Manuel Guerra los antecedentes acerca de la denuncia contra Piñera presentada por Gutiérrez, en un intento por develar un eventual delito funcionario del exjefe de Estado ya que el negocio de Bancard con Exalmar se realizó con su conocimiento mientras estaba al mando del país y gracias a información privilegiada acerca del fallo de la Corte Internacional de La Haya respecto de la demanda marítima presentada por Perú contra Chile.

A las acusaciones de Piñera se sumaron las de otros personeros de Chile Vamos que durante los últimos días han apuntado a Gutiérrez por presentar querellas a su juicio como “arma contra sus adversarios políticos”. Argumentan además que las presentaciones, más de 20 según contabilizan, no llegan a ningún puerto.

Las afirmaciones son rechazadas por el propio parlamentario por la Región de Tarapacá. Para ello ejemplifica con las demandas presentadas en tribunales por causas de derechos humanos por las que también fue criticado por dirigentes de la entonces Alianza por Chile, hoy Chile Vamos.

“En un principio también muchos decían que uno usaba la persecución jurídica para perseguir a todos aquellos pobres inocentes que sólo se habían dedicado a cometer excesos durante la dictadura militar. Yo tengo muy patente cuando presenté la primera querella, toda la resistencia que hubo por qué presentaba una querella en contra de Pinochet. Después la historia me daría la razón. Y me la daría tan contundentemente que se demostró que los excesos eran violaciones sistemáticas, permanentes, reiteradas de derechos humanos y ahora nadie ya lo contradice”, precisa Gutiérrez.

Hoy su objetivo es “desenmascarar la corrupción en el país, una corrupción que está instalada desde la misma institucionalidad. Esta es una institucionalidad corrupta; Piñera es una consecuencia de esta institucionalidad. Y eso hay que decirlo derechamente. Aquí hay una institucionalidad que surgió de un golpe de Estado que hasta el día de hoy sigue marcando el destino de todos los chilenos y chilenas, que les entregó el Estado chileno a unos pocos. Un Estado que por lo demás es subsidiario y opera sólo cuando los privados no pueden hacer sus buenos negocios y actúa para asegurar la rentabilidad de los privados… ese Estado corrupto genera corrupción. Y genera estos más avispados que se hacen ricos con el Estado chileno y con los ciudadanos de este país y creo que hay que combatirlos fuertemente. Yo lo que estoy haciendo es combatir con severidad la corrupción”.

Para el legislador las críticas en su contra lo que buscan es inhibir la acción del CDE y evitar que se haga parte como querellante en contra de Piñera en la denuncia por delito funcionario. “Sería para ellos inaceptable”, plantea Gutiérrez.

“El mundo se les vendría abajo. Todo lo que están haciendo y diciendo hoy la derecha chilena es para influir en el CDE para que no se haga parte en las investigaciones de estos ilícitos. Para ellos sería un triunfo si logran persuadir o evitar que esta institución se haga parte de la querella que yo he presentado”, comentó el penalista.

El legislador comunista si bien tiene una buena impresión del trabajo realizado al frente del CDE por parte del actual presidente de la entidad, Juan Ignacio Piña, a su juicio resulta evidente que debe inhabilitarse de participar en la decisión sobre sumarse o no a la querella contra Sebastián Piñera al haber oficiado entre enero de 2013 y marzo de 2014 como subsecretario de Justicia de su administración, además de haber sido designado por el propio mandatario en el cargo ante el organismo de defensa de los intereses estatales como una de sus últimas medidas.

“No se vería bien que él tomase la decisión de impedir que el CDE se haga parte de la querella. Hay delito funcionario. Y creo que lo más conveniente es que si la decisión no va a ser hacerse parte de esta investigación, yo creo que lo mejor es que dé un paso al lado”, estimó el jurista.

Por otra parte, Hugo Gutiérrez criticó el doble estándar de los dirigentes de Chile Vamos que frente a las críticas y emplazamientos del parlamentario lo llaman a cuidar la dignidad del Presidente de la República cuando ellos mismos no han tenido la misma atención al criticar a la actual mandataria en ejercicio en medio del caso Caval.

“Escucho que tenemos que hacer una defensa de la dignidad del Presidente de la República, que tenemos que evitar declaraciones que no se condice lo que significa el cargo de Presidente de la República. Y cuando uno analiza todo lo que la derecha ha dicho de la Presidenta de este Gobierno por el caso Caval… mire, lo que se ha dicho por parte de este diputado respecto de Piñera en el caso Exalmar y Dominga, es mínimo en relación con todo el tipo de ofensa, improperio, descalificaciones que han hecho de la Presidenta Michelle Bachelet. No es que yo quiera empatar; lo que pasa es que a esta derecha no le creo, no le creo nada de lo que dicen. Porque ahora ellos están exigiendo respeto por el cargo de Presidente de la República, respeto que ellos nunca han tenido porque ellos no han escamoteado descalificativos en contra de la Presidenta por el caso Caval”.

Por ahora, se espera conocer la decisión del CDE si se sumará a la querella contra Sebastián Piñera, mientras el fiscal Manuel Guerra sostiene que si bien aún no hay una fecha definida, el interrogatorio por este caso al expresidente Sebastián Piñera se hará en los próximos días.