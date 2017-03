Carabineros: nueve oficiales son dados de baja por fraude al patrimonio fiscal

Un nuevo fraude sacude a la institucionalidad chilena, esta vez al interior de Carabineros, entidad que decidió dar de baja a nueve oficiales involucrados en el desvío de dineros, delito que se extendió por más de seis años.

Así lo explicó el general director, Bruno Villalobos, quien declaró sentirse “dolido y avergonzado” por la situación: “Los hechos que se investigaron dan cuenta de la eventual comisión de algunos delitos por parte de algunos oficiales, principalmente del escalafón de Intendencia, para lo cual se le ha pedido el retiro de la institución a un total de nueve de ellos (siete involucrados y dos oficiales a cargo) en lo que va de la investigación. Esto puede originar un mayor número de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el proceso investigativo”.

En conferencia de prensa explicó que el fraude al patrimonio fiscal de la institución abarca “mucho dinero”y sin querer entregar detalles de la cifra (que se presume alcanza los 600 millones de pesos), comentó que actualmente hay una investigación judicial que lleva adelante el Fiscal Regional de Punta Arenas, y la administrativa es la que generó los pase a retiro de los nueve oficiales.

Villalobos tampoco quiso dar a conocer los nombres de los oficiales de Carabineros involucrados en el hecho, aunque sí subrayó que se trata de responsables directos y otros que no aplicaron las medidas administrativas para impedir el fraude.

“Como institución estamos dolidos y avergonzados. Es una situación no deseada, no es una situación de este año ni del anterior, son situaciones que vienen de años anteriores al 2015, no están afectos a investigaciones, no hemos encontrado casos que hayan sido en el año 2016 o 2017”, dijo el alto mando de Carabineros, quien agregó que están dispuestos a entregar todos los antecedentes necesarios para esclarecer el ilícito.