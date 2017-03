Lily Pérez: En Amplitud, estamos a favor de un plebiscito para cambiar la Constitución

La senadora de Amplitud se refirió a las diferencias que tiene su partido con el resto de la centro derecha a quienes acusó de extremar sus posiciones conservadoras. Además, fustigó la Ley de Pesca, no obstante señaló que lo que se debe hacer es derogarla, no anularla ya que en ese escenario "quedaríamos en tierra de nadie".

La senadora de Amplitud Lily Pérez conversó con el periodista Felipe Pozo, conductor del programa Política en vivo de nuestra emisora, sobre el proceso de refichaje que llevan a cabo los partidos políticos, así como de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre y sobre las cuales su partido aún está en proceso de definiciones.

En este sentido, la senadora se refirió a la posibilidad de llevar a un candidato presidencial, y señaló que en abril se tomará la decisión, no obstante hizo énfasis en que el objetivo primordial de la colectividad es poder posicionarse de manera importante en las elecciones parlamentarias.

“Nuestro mayor énfasis, humano y político, lo vamos a poner en la elección parlamentaria. Nosotros queremos tener senadores, queremos tener diputados de nuestras filas, porque estamos pensando en un proyecto a largo plazo. Tal vez no vamos a ver los efectos en cuatro años o en dos años, tal vez es para ocho, para diez o para doce. No tenemos ese apuro porque creemos de que hay que sembrar fuertemente para cosechar después”.

Sobre la posibilidad de encabezar una candidatura presidencial, Lily Pérez reiteró que no tomará parte de estas elecciones, especialmente luego de la indicación que “entre gallos y medianoche” ingresaron a la nueva Ley de Partidos los diputados de RN y el PS Cristián Monckeberg y Osvaldo Andrade, respectivamente, en la cual los partidos nuevos deben tener cuatro parlamentarios electos en dos regiones distintas para seguir con vida, razón por la cual acusa que existe una “colusión de los partidos tradicionales”.

Respecto de la Ley de Pesca, Lily Pérez señaló que es una iniciativa que está “viciada”, por lo tanto, es partidaria de derogarla, no de anularla como han planteado desde la bancada del PC y la Izquierda Ciudadana: “La Ley de Pesca hay que derogarla, si la anulamos nos quedamos en tierra de nadie. Por qué hay que derogarla, porque así se mantienen los aspectos positivos que se lograron y se reforma la ley. El problema que tenemos es que el gobierno tiene que enviar el proyecto, yo esto lo he hablado desde el año pasado con el Ministro de Economía”.

Sobre el cambio de la Constitución, la senadora de Amplitud aseguró que no se niegan a hacerlo, ya que no le temen a los cambios, no obstante señaló que existen temas más prioritarios para la sociedad. De todas maneras, si bien señaló que no son partidarios de una asamblea constituyente para hacer el cambio a la Carta Magna, sí están a favor de realizar un referéndum.

“Sí somos partidarios de que tenemos que hacer modificaciones a la Constitución. Somos partidarios del referéndum, no tenemos ningún problema con eso, eso quiere decir que sea la ciudadanía, a través de un plebiscito, la que se exprese. Nosotros creemos en la democracia representativa, es decir no somos partidarios de una asamblea popular, sí somos partidarios de la representatividad a través de los parlamentarios que son los mejores representantes de la gente”.

La parlamentaria por la Región de Valparaíso sostuvo que una de las diferencias fundamentales con la derecha actual, y de la cual emergió Amplitud, es de carácter valórico, donde Chile Vamos es una derecha “cada vez más conservadora” y que no deja espacio para los liberales que han debido partir de los partidos tradicionales del conglomerado.

Finalmente, Lily Pérez señaló que la próxima elección parlamentaria de noviembre, será su primer y último intento de reelección en su cargo de senadora, ya que según los estatutos aprobados por la comisión política de Amplitud, un parlamentario del partido sólo una vez puede “repetirse el plato”.