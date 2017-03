Daniel Andrade, presidente de la FECH: “Hay que reformular Carabineros de pies a cabeza”

“La violencia de Carabineros se explica porque hay muchas cosas que vienen heredadas de la dictadura” afirmó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, Daniel Andrade, respecto de la detención que sufrió ayer luego de una manifestación pacífica por el proceso de cierre de la Universidad Arcis.

Andrade agregó que dicha situación se debe a que “hoy en día la democracia que existe en Chile es restrictiva y hay ciertos mecanismos institucionales que no se han querido cambiar”.

Asimismo señala que este es un problema que no solo afecta a Carabineros sino que a la totalidad de las Fuerzas Armadas. En esa línea, Andrade sostuvo que es necesario replantear el trabajo de dichas instituciones, en particular, la policía uniformada.

¿Cómo fue tu detención ayer en medio de la manifestación de la Arcis?

Estábamos manifestándonos afuera del Mineduc por el cierre planificado que está sufriendo la Universidad Arcis por parte del ministerio y del administrador provisional. La intervención era pacífica, un “banderazo”, como Confech tenemos una bandera gigante y la desplegamos en La Moneda, no nos demoramos ni cinco minutos y llegó Carabineros y por lo general ellos advierten, pero acá llegó violentamente, me agarraron del cuello dos o tres carabineros, me tiraron al suelo y me metieron al furgón.

¿Cuánto tiempo estuviste retenido?

Estuve desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El trato fue mejor cuando supieron que éramos universitarios. Estuvimos en un sector que le llaman “El Corral” y nos iban a soltar luego, hasta que se enteraron que estaba el presidente de la FECH y ahí comenzaron a hacer un procedimiento más riguroso, porque sabían que cualquier irregularidad la podríamos denunciar. Eso sí, a un compañero nuestro, al momento de detenerlo, se le golpeó muy fuerte contra el piso y le provocaron lesiones.

Pasan los gobiernos, pasan los informes de organismos de Derechos Humanos, pero Carabineros sigue con las mismas prácticas ¿Qué te parece esa situación?

Yo creo que la institución de Carabineros es una institución que hay que reformular de pies a cabeza, porque hay muchos hechos “aislados” que ya no son hechos aislados, son parte de la cotidianidad. Tenemos violaciones de carabineros hacia mujeres que están detenidas, tenemos casos de carabineros que hacen mal uso de sus armas, tenemos casos de carabineros que se exceden con la violencia hacia los manifestantes, la represión que vive el pueblo mapuche, la justicia militar, entonces hay un sin fin de cosas que tiene hoy día la institución de carabineros que no son hechos aislados, sino que muestras de una institución que germina prácticas anti democráticas, que son en torno a un Estado que reprime a los movimientos sociales y a la ciudadanía que se muestra diferente o disidente al estado de las cosas.

¿A qué atribuyes esta práctica sistemática de la policía uniformada?

Yo creo que hay muchas cosas que vienen heredadas de la dictadura, la primera es que hay dos elementos principales que tienen que hacerse en las Fuerzas Armadas, no solo en Carabineros, una es democratizar su ingreso, no puede ser que haya una escuela para los “pelaos rasos”, otra para suboficiales y otra para oficiales y que ninguna de ellas se puede escalar. Si alguien que entra sin estudios hacia la fuerza de Carabineros, o hacia las Fuerzas Armadas no puede terminar siendo un oficial del Ejército. Lo segundo tiene que ver con acabar con la Justicia Militar, o sea, no puede ser que cuando Carabineros o cualquier militar tengan alguna falta dentro de la sociedad civil, se recurra a la justicia militar donde los propios tribunales dejan esos casos impunes.

¿Por qué crees que las autoridades desoyen las denuncias respecto de violencia por parte de Carabineros?

Yo creo que es principalmente porque hoy día la democracia que tenemos en Chile es restrictiva, heredada de la dictadura y hay ciertos mecanismos institucionales que no se han querido cambiar. Primero tenemos el tema de la política institucional binominal que hoy se ha estado cambiando pero que refleja una muy baja participación y para poder mantener un sistema así se requiere de unas Fuerzas Armadas que mantengan sus intereses. Nosotros vemos que ese es uno de los problemas principales y donde la democracia todavía no ha llegado. Además los gobiernos no se hacen cargo porque tampoco está en su interés hacerlo.

¿Crees tú que se debe intervenir Carabineros?

Creo que se requieren varias intervenciones en las instituciones de las Fuerzas Armadas, no solo en Carabineros. Hoy hemos visto como al interior hay malversaciones de fondos, hoy salió un caso también de fraude al fisco, tenemos el “Milicogate” dentro de las Fuerzas Armadas y como la defensa de la patria del orden, la defensa nacional, la seguridad nacional, es una excusa para crear carteles de dinero al interior de las Fuerzas Armadas. Son este tipo de cosas las que no puede tolerar el Estado, tiene que haber una intervención por parte del gobierno, no solo de la administración de turno, sino que una política de Estado.

Hemos visto cómo se ha agudizado también la violencia de género y en contra de la población homosexual por parte de la policía uniformada ¿Qué te parece esa situación?

Esto es parte de lo que te planteaba, hay una cultura no democrática al interior de las Fuerzas Armadas y muy conservadora. Al ser conservadora obviamente hay misoginia, homofobia, dentro de su misma formación hay una cierta odiosidad hacia los homosexuales. Esos son los valores que se inculcan y obviamente que si tú inculcas esto adentro, después hacia afuera va a ser lo que se haga.

Estamos en un año que será clave respecto de la Reforma a la Educación Superior, imagino que habrá movilizaciones ¿Cómo proyectas este año respecto de este comportamiento de Carabineros?

Primero esto no nos va a amedrentar a nosotros como movimiento. La represión ha sido una tónica en el Estado chileno, salvo algunas excepciones cuando se ha lograd avanzar en democratizar estas Fuerzas Armadas, y entendemos que hoy día eso no va estar por parte del gobierno en este año. Vamos eso sí, a develar y denunciar todas las prácticas indebidas que realice Carabineros, tanto a los manifestantes del movimiento estudiantil, pero también de otros movimientos porque nos parece relevante que estos hechos se visibilicen.