Patricio Santamaría: “Al Servel no lo presiona nadie”

El presidente del Consejo Directivo del Servel descartó de plano haber recibido cualquier tipo de presiones de parte de los partidos políticos tradicionales respecto del proceso del proceso de refichaje, que ha resultado muy complejo para algunas colectividades: “A mí no me presiona nadie”, aseguró Santamaría.

Muchos han sido los cuestionamientos que desde los partidos políticos tradicionales se han vertido sobre el Servicio Electoral (Servel) durante el proceso de refichaje de militantes, y que más de un dolor de cabeza les ha acarreado a las colectividades que ven peligrar su existencia legal si es que al 14 de abril no consiguen la meta de 18 mil inscritos.

En este período, además, dirigentes políticos han acusado que el Servel no les ha facilitado los procedimientos de inscripción de militantes, asegurando, por ejemplo, desde que han faltado ministros de fe para certificar las nuevas incorporaciones, hasta poner en duda la interpretación jurídica de las nuevas normas de registro que ha hecho el organismo.

Frente a estas y otras críticas, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, planteó que el organismo que lidera ha prestado toda la colaboración que se les ha solicitado, e incluso desafió a que los partidos que han reclamado por falta de ministros de fe para refichar militantes, a que muestren las solicitudes hechas para ir ” viendo caso por caso” las quejas: “Tampoco estamos disponibles como para aceptar que se nos apunte con el dedo cuando no hay causa para hacerlo”.

“Nosotros siempre hemos estado dispuesto a buscar mecanismos para los eventos partidarios, donde los partidos se han organizado para captar firmas de afiliados, antiguos o nuevos, siempre ha habido funcionarios del Servicio Electoral, funcionarios volantes que han estado presentes en algunos momentos y coordinándose con autoridades del partido. Lo que ocurre es que han habido algunos que no han aprovechado estos eventos partidarios, por ejemplo, en una elección nacional han pedido ocho o nueve ministros de fe, entonces en esto son culpas compartidas, pero a estas alturas es menor respecto del problema mayor que se está enfrentando”.

Respecto de las críticas vertidas por el ex presidente de la UDI senador Hernán Larraín sobre la interpretación hecha por el Servel al hacer el recordatorio sobre los requisitos para que los partidos puedan presentar candidatos presidenciales, Santamaría fue enfático al señalar que “aquí no hay una interpretación de la ley, lo que hay es la lectura de una ley”.

“Aquí no ha habido que usar mucha agudeza. Son normas que están establecidas, que probablemente no se habían aplicado, o no habían tenido efecto en una situación anterior en la que todos los partidos tenían existencia legal nacional, en que todos tenían del orden de los cien mil militantes, pero hoy día hubo aquí un procedimiento que estableció el mismo Congreso, y un procedimiento que dura doce meses y que hoy día, cuando estamos a 40 días, mira los efectos puede generar consecuencias”.

El presidente del Consejo Directivo del Servel atribuyó parte de las críticas de los partidos tradicionales a que en año electoral “todos opinan como candidatos”, además de que en Chile “estamos llenos de ecos más que de voces”. Por lo mismo, Patricio Santamaría prefirió destacar que el Servel, cuando le ha tocado aplicar la ley, lo ha hecho con transparencia y sin mayores cuestionamientos de la ciudadanía.

“La presión existe de personas que son presionables y a mí no me presiona nadie, y además, no es tan cierto que siempre haya presiones en el mundo político, en las relaciones en general hay muchas personas correctas, decentes que lo hacen por vocación, entre las cuales uno se puede entender de manera decente”.

En conversación con el programa Política en vivo de nuestra emisora, Patricio Santamaría reiteró las falencias de recursos tanto económicos como humanos para llevar adelante las nuevas funciones y atribuciones fiscalizadoras que tienen, no obstante reconoció que sí se les ha inyectado más presupuesto.

“Creo que faltan, todavía, funcionarios, nos falta también recursos, hemos tenido que implementar grandes reformas. Si uno hiciera una lista: plataformas tecnológicas, desde las denuncias hasta del financiamiento y de los depósitos y aportes. Tuvimos que establecer un mecanismo con los medios de comunicación para ver el tema de las tarifas, entonces hay mucho qué hacer, pero también vivimos en Chile y sabemos los recursos son escasos”.

Finalmente, Patricio Santamaría señaló que este miércoles el Servel publicará una nómina actualizada con el número de militantes que, hasta el momento, llevan inscritos los partidos políticos, con lo cual se podría proyectar el escenario de las próximas elecciones primarias presidenciales que tienen programadas las distintas colectividades del país.