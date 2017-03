Refichaje: Futuro de los partidos de la Nueva Mayoría depende de documento del Servel

Los partidos de la Nueva Mayoría esperan con atención el documento que el Servicio Electoral debe entregar con las directrices por el proceso de refichaje. Algunos partidos como el PPD y el PR, temen que no puedan alcanzar con las cifras exigidas para seguir existiendo.

En medio de cuestionamientos por parte de partidos políticos de la Nueva Mayoría, este miércoles el Consejo Directivo del Servel se reunirá nuevamente, oportunidad en la que analizará si flexibiliza los requisitos para colectividades que deseen llevar candidatos a las primarias.

Desde los partidos han enfatizado que el instructivo difundido por la entidad la semana pasada corresponde a una “interpretación de la ley” y que por tanto podría ser sometido a una revisión.

En esa línea, una de las alternativas que baraja el servicio, sería que el candidato (a) presidencial podría inscribirse si el partido por el que fue proclamado está constituido sólo en tres regiones continuas y ocho discontinuas, en cuyo caso, el Servel no requeriría los cerca de 33 mil afiliados a lo largo del país, como lo señaló la semana pasada.

El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco criticó la poca claridad en la entrega de información por parte del Servicio y manifestó que espera que este tema sea interpretado de mejor manera.

“Lo que uno espera es que esto se haga en un solo acto, que haya claridad, y cuando las reglas del juego son claras, todos tenemos que cumplirlas, pero no es bueno esto de andar con información espaciada (…) creo que esto tiene que interpretarse más finamente y más adecuadamente y es bueno tener una claridad por parte del Servel”

En tanto el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, si bien prefirió no adelantarse a lo que determine la entidad, expresó que de igual forma se deben analizar otros escenarios, no descartando una primaria convencional.

“Se podría crear un problema, pero todos estamos de acuerdo en que eso es solucionable. No nos cerramos a que tenga que ser absolutamente por primarias, si nos obligan a tomar otro rumbo, veremos cuál es el mejor rumbo (…) pero vamos a bregar porque haya primarias, todavía no ha terminado el plazo”

Desde los partidos oficialistas han recalcado que de mantenerse los requisitos actuales existe el riesgo de que no se realicen primarias legales.

Mientras que en las colectividades emergentes, han señalado que si bien la nueva normativa es ambigua, la interpretación dada por el Servel es la más adecuada.

El dirigente de Izquierda Autónoma, Francisco Figueroa, llamó a que se actúe con la transparencia y coherencia que hasta el momento el Servel no ha tenido.

Además apuntó a que la presión “desesperada” de los partidos debió haber tenido lugar durante la tramitación de esta iniciativa.

“los legisladores y sus partidos no hicieron su pega. Los legisladores no tenían conocimiento del estado de sus partidos, de si podían cumplir estos requisitos, la cantidad de firmas, etc. y producto de esta negligencia, producto de la falta de seriedad con la que enfrentaron esta legislación, ahora a última hora actúan mediante presiones para incidir en cómo el Servel interpreta la ley. Otro tema es que el Servel también ha sido bien irresponsable, pero aquí vemos un comportamiento que resulta de la poca seriedad con la que se tomó la formulación de esta ley”.

El dirigente manifestó que espera que no exista “ningún privilegiado” y que los requisitos para la inscripción de candidaturas a primarias sean transparentes y no haya discriminaciones.