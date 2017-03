Cámara de Diputados cita a sesión especial por fraude en Carabineros

El pasado martes el Fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, confirmó la investigación sobre delitos de fraude y malversación de recursos públicos por parte de Carabineros. Por ello, la institución decidió expulsar a ocho oficiales y un general.

De acuerdo a la información, el Ministerio Público habría iniciado en octubre pasado las indagatorias sobre el caso. Esto, de acuerdo a los antecedentes emanados desde la Unidad de Análisis Financiero (UAF), donde se constató una transacción sospechosa desde la cuenta del capitán Felipe Ávila Pérez, ex jefe de la sección Investigadora de Accidentes de Tránsito de Punta Arenas.

Este miércoles, en tanto, Ávila declaró a El Mercurio: “Mi versión se la entregaré al fiscal. Sólo puedo señalar que no me quedé con ningún peso. Por eso daré la cara y no esconderé, pero no quiero ser perjudicado por dar información antes de declarar”.

Asimismo, luego de conocerse los antecedentes, el general director Bruno Villalobos se comunicó con Carabineros a través de una videoconferencia que se efectuó en el Teatro de la institución. En la ocasión, Villalobos declaró: “Vamos a salir de aquí con la frente en alto”, dijo.

En este sentido, el general confirmó que en el caso hay nueve involucrados y que el monto del delito alcanzaría aproximadamente los $6 mil millones.

En este contexto, el próximo viernes la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados citará a una sesión especial. En este línea, los parlamentarios no descartaron dar inicio a una comisión investigadora.