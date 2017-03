Miles de personas marcharon por el Día Internacional de la Mujer

De norte a sur, en todo el territorio, marcharon miles de personas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La interminable fila de manifestantes caminó pacíficamente por la Alameda exigiendo trato igualitario para hombres y mujeres.

Pancartas alertando sobre el femicidio, otras haciendo alusión a la ley que despenaliza el aborto en tres causales, también pidiendo igualdad salarial, miles de colores tiñeron las calles de otras ciudades a lo largo del país.

Movimientos políticos, sociales, organizaciones feministas, federaciones estudiantiles y sindicatos; todos caminaron levantando la voz por el fin de la brecha de género.

La actividad estaba citada a nivel mundial. Las principales ciudades de América y Europa, por ejemplo, se vistieron de mujer para marchar.

Más temprano, la reflexión y el compromiso de la U. de Chile contra la violencia de género, y particularmente contra el acoso sexual, marcaron la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Salón de Honor de Casa Central.

Junto con valorar el lema que convocó a la conmemoración actual del Día Internacional de la Mujer -“Universidades Chilenas: hacia territorios libres de acoso sexual”- el Rector Vivaldi destacó en su intervención el hecho de que nuestra Casa de Estudios enfrente y se haga cargo de los casos de acoso sexual que en ésta han sucedido. “Hay que tener un coraje especial para ser capaces de decir que esto merece ser denunciado (…) Esta es la única Universidad en la que salen en los diarios los delincuentes que cometen acoso sexual, y quizás cuántos de estos casos ocurren en otras partes y no salen en los diarios, porque lo que les preocupa a muchos no es que no sucedan estas cosas, sino que no se sepan”, dijo la máxima autoridad de nuestro plantel.