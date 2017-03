General director de Carabineros: Los involucrados en el fraude, pagarán con cárcel

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, nuevamente tuvo que dar explicaciones por el millonario fraude que se investiga en la institución.

Esta vez, la máxima autoridad de la policía uniformada se refirió a la renuncia presentada por un oficial involucrado en la estafa: “El que se fue voluntariamente es un supuesto involucrado, que cuando se le tomó declaración por la investigación administrativa él decide presentar su renuncia (…) No sé el grado de responsabilidad que tiene, pero él presentó su renuncia voluntaria (…) Eso no implica que no tenga una responsabilidad”.

Por la prensa envió un mensaje a sus subordinados: “los que son culpables no tienen que presentar su renuncia, porque estando en retiro o en servicio activo van a ir a la cárcel igual”

Villalobos confirmó que, hasta el momento, son diez los investigados. Sin embargo, anunció que en los próximos días se podrían sumar nuevos nombres al ser una indagatoria en curso.

Participación inmobiliaria

Carabineros y el Ministerio Público trabajan en paralelo para determinar la gravedad del fraude. Ambas instituciones pesquisan las propiedades de los uniformados involucrados, indagatorias que ya han arrojado participación en sociedades inmobiliarias, servicios de ingeniería y hasta inversiones en firmas de seguridad.

Al menos dos de los oficiales removidos serían parte de sociedades particulares: El teniente coronel (R) del Escalafón de Intendencia de Carabineros, Héctor Nail Bravo, el cual aparece en Dicom como socio de una inmobiliaria ubicada en Villarrica, en la IX Región. El otro, sería el oficial Pedro Valenzuela, quien fue parte de una sociedad del rubro del aseo creada en 2010.

Contraloría

Por su parte, la Contraloría General de la República anunció que instruyó una investigación especial para determinar el alcance de las irregularidades y los montos involucrados. Entre los procedimientos que se realizarán se contempla una auditoría a las jefaturas de las áreas de finanzas, remuneraciones y compras de todas las entidades públicas que tengan alto flujo financiero. La idea es prevenir que esta situación se replique en otras dependencias públicas.