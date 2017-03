Ministra Adriana Delpiano: “Universidad Arcis no está en condiciones de continuar”

La autoridad aseguró que la institución va a cerrar y precisó que se apelará a la decisión de la Justicia con el objetivo de que no actúe el síndico de quiebras. "De hecho hay veinte alumnos matriculados, pero que no han pagado la matrícula. Esa es la verdad de las cosas", dijo la secretaria de Estado.

Luego de que el Cuarto Juzgado Civil de Santiago decretara la quiebra de la Universidad Arcis, a raíz de una deuda de cerca de 85 millones de pesos, este jueves se realizó una sesión de la comisión investigadora por la situación de la Casa de Estudios.

En la ocasión, estuvo presente la ministra de Educación Adriana Delpiano y el administrador provisional Patricio Velasco.

Durante la sesión, tanto parlamentarios de la oposición como del oficialismo pidieron a la titular del ramo responder una serie de interrogantes respecto del futuro del plantel de educación superior.

En ese sentido, el diputado UDI Juan Antonio Coloma emplazó a la autoridad a dar respuestas a los estudiantes por la situación de incertidumbre en la que se encuentran: “Mi pregunta es qué pasa en el caso de que no se llegue al número mínimo de alumnos y cuál es la responsabilidad que en ese caso le cabría al Ministerio de Educación”, dijo.

En tanto, la diputada ComunistaCamila Vallejo solicitó esclarecer las causas del origen de la crisis de la institución, a la luz de los resultados de la comisión investigadora 1 sobre la universidad Arcis.

“Había según la ley dos cuestiones que resolver: las deudas con los acreedores, y eso con el administrador provisional se estaba tratando de resolver vía la venta de inmuebles que yo entiendo que estaban en curso y, por otro lado, la viabilidad futura, que es a través de las matrículas”, subrayó.

En tanto, Adriana Delpiano enfatizó que la institución no está en condiciones de continuar y explicó que la decisión de apelar a la resolución adoptada por la Justicia se tomó para que no actúe la figura del síndico de quiebra.

“Creo que ya no es factible esperar ningún inversor que va atraer la solución a la universidad. De hecho hay veinte alumnos matriculados, pero que no han pagado la matrícula. No estamos en condiciones de continuar, esa es la verdad de las cosas. Nos gustaría que no entrara el síndico de quiebra, sino que entrara el administrador de cierre, porque creemos que nos hace un proceso mucho más enfocado hacia lo estudiantil que hacia los acreedores solamente”, sostuvo la secretaria de Estado.

En su intervención la autoridad detalló además que durante los años 2014 y 2015 se produjo la mayor crisis de la institución debido,principalmente, al retiro de numerosos estudiantes, así como los auto despidos y demandas laborales interpuestas por profesores de dicha casa de estudios.