Parlamentarios exigen acelerar investigación del patrimonio de Fuente-Alba

Gonzalo Castillo |Jueves 9 de marzo 2017 20:06 hrs.

Un informe de la PDI asegura que el incremento patrimonial del ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba no guarda relación con sus ingresos, lo que a juicio de los parlamentarios de la comisión investigadora del caso Milicogate viene a ratificar las sospechas sobre la forma en la que el ex general abultó su capital mientras fue líder del Ejército.