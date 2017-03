Fundación Todo Mejora: 5 años iluminando vidas

Todo Mejora ha realizado más de 4 mil atenciones a adolescentes en momentos que se sintieron sumidos en la oscuridad debido a la discriminación que sufren día a día. En nuestros canales de apoyo, la APP TODO MEJORA, el chat e inbox de Facebook y el mail de apoyo, ellos encuentran un equipo de 22 profesionales del área de la salud, con quienes conversan y pueden ser ellos mismos.

También sabemos cuán desprevenidas se sienten algunas familias por la falta de información en sus entornos para entender y apoyar a sus hijos LGBTI. Por eso TODO MEJORA ha desarrollado materiales educativos, tales como guías e infografías para profesores, padres y profesionales de la salud, que entregan herramientas y orientaciones para prevenir el acoso escolar y el suicidio, dando cuenta de cuáles son las señales de alerta en ambos casos, además de cómo apoyar a hijos e hijas cuando salen del clóset con sus familias, colegio o en otros espacios. También pueden escribirnos a través del formulario de contacto en todomejora.org.

Chile tiene una de las tasas más altas de suicidio en América Latina y el segundo mayor incremento en el índice de suicidio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos[1]. A TODO MEJORA le preocupa profundamente que de acuerdo con las proyecciones de población de las Naciones Unidas y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), si no hacemos algo, en los próximos cuatro años se suicidarán aproximadamente 300 jóvenes por año, es decir, casi uno al día[2].

De acuerdo a cifras obtenidas en los EEUU, los adolescentes LGBT son 4 veces más propensos a suicidarse que sus pares heterosexuales y la cifra sube a 8 veces si existe rechazo familiar[3]. En Chile, de acuerdo con UNICEF, el mayor grado de prejuicio en los adolescentes está en relación a los homosexuales. El estudio de TODO MEJORA sobre Clima Escolar realizado en 2016 arrojó que el 76,2% de los y las estudiantes que experimentaron victimización más regular basada en su orientación sexual reportan altos niveles de depresión y que 1 de cada 4 jóvenes trans ha cometido, al menos, un intento de suicidio[4]. Por otro lado, las cifras obtenidas por los Canales de Apoyo de TODO MEJORA antes mencionados, reflejan que durante el 2016, 1 de cada 4 jóvenes que acudieron a los canales presentaba ideación suicida.

Iluminamos Vidas

Nuestras encuestas muestran que una gran cantidad de profesores y personal de los colegios no logra ver el dolor de los y las estudiantes LGBTI. De hecho, el 59,9% de los estudiantes LGBT encuestados por TODO MEJORA en 2016, declaró haber escuchado comentarios homofóbicos por parte del personal del colegio. Por eso, en 2016 abrimos el área de capacitaciones a establecimientos, capacitando a docentes de 5 colegios y escuelas en la Región Metropolitana, mostrándoles cómo transformarse en aliados de sus estudiantes LGBTI, ayudando a detener el bullying homofóbico y transfóbico en la sala de clases.

Haciendo visibles las experiencias de vida de la juventud LGBTI de Chile, hemos logrado incidir en políticas públicas, entregando antecedentes a las instituciones que tienen la facultad para cambiar la mirada y el trato país hacia la niñez y adolescencia LGBTI, entre las que se encuentran UNESCO, UNICEF, Consejo Nacional de Infancia, MINEDUC, MINSAL, Ministerio de Desarrollo Social, INJUV y Municipalidades de Santiago, Providencia, Maipú, Quilicura, Casablanca, etc.

