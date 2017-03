Junta Nacional DC enfrenta decisiones claves para el futuro de la Nueva Mayoría

La Junta Nacional de la Democracia Cristiana estará cargada a las definiciones. A la proclamación de la senadora Carolina Goic como la carta presidencial de la tienda, se podría sumar la determinación sobre si la colectividad debe ser parte de las primarias de la Nueva Mayoría o directamente competir en primera vuelta.

No hay certezas sobre si esta última decisión se tomará durante la reunión fijada en el Círculo Español o durante la próxima Junta Nacional, sin embargo, se logra vislumbrar una polarización que abre distintas posiciones respecto de la resolución que debe tomar la DC en esta materia.

El Partido Demócrata Cristiano está dividido entre los coalicionistas, quienes apuestan por el proyecto de una Nueva Mayoría 2.0, y los identitarios, militantes que se inclinan por un descuelgue del partido respecto del conglomerado de centro izquierda.

La tensión existe y tiene sus fundamentos. La definición que resuelva el partido demócratacristiano tiene serias posibilidades de incidir en el devenir de la Nueva Mayoría. En caso que la DC opte por posicionar a su candidata directamente en primera vuelta, estaría arriesgando seriamente su permanencia en la coalición. Si, por el contrario, eligen sumarse a una primaria, la continuidad del Partido Comunista también se pondría en riesgo, dadas las exigencias que podría imponer la falange para compartir conglomerado bajo condiciones programáticas a definir.

La flexibilidad de Huneeus y las exigencias de Mariana

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, Carlos Huneeus, politólogo y académico demócratacristiano, planteó la posibilidad de abrir paso a una política de coaliciones flexibles, es decir, un escenario en el que la falange pueda ir variando su participación en bloques políticos tal y como lo hace en Europa. “Yo en el futuro veo un sistema flexible de coalición y no rígido. No quiero seguir viendo este sistema del Sí y del No en que la DC está obligada a gobernar con la izquierda. Ahí no tenemos nada que ganar. La DC no es de izquierda ni de derecha, eso está nuestro ADN. Cuando la DC dice que está a la centro izquierda, ¿qué significa eso? Derechas hay varias y hay que darle la oportunidad a la derecha democrática de que se desarrolle y que tenga oportunidad de llegar al poder sin necesidad de estar aliado con aquel sector que estuvo con Pinochet”.

Para el abogado y cientista político DC, Genaro Arriagada, saltarse el proceso de primarias es una alternativa posible. En una entrevista dijo que “el mecanismo de que vayan todos a primera vuelta me parece democráticamente mucho mejor porque las primarias cerradas, limitadas a los inscritos de los partidos, harían que la decisión la tomaran unas 50 mil personas, lo que es muy poco y malo. Pero una primaria abierta significaría que esas 50 mil personas desaparecían en un universo de personas que no sabemos de dónde viene ni cuáles son sus ideas o afiliaciones políticas. En ese escenario yo prefiero que vayan todos a primera vuelta”.

Más drástica fue Mariana Aylwin. La exministra que recientemente no pudo ingresar a Cuba a un homenaje que la disidencia castrista preparaba a su padre, Patricio, dijo que era tiempo de romper con la Nueva Mayoría, porque no tiene futuro. En la misma línea, en entrevista con revista Caras, el exministro de Bachelet, Jorge Burgos, señaló que “si entramos a una primaria en la Nueva Mayoría, con su actual diseño, lo más probable es que perdamos”, puesto que no existen definiciones programáticas, lo que haría que el partido “se desperfilara”.

Los coalicionistas piden primarias

A diferencia de Hunneus, el senador Jorge Pizarro, predecesor de Goic en la presidencia de la DC, apuesta por la permanencia en un bloque de centroizquierda y, por ende, respalda la decisión de someterse a las primarias de la Nueva Mayoría: “Yo creo que si queremos generar una posibilidad de tener un nuevo gobierno, tenemos que definir un candidato único. Eso pasa por primarias o por otro mecanismo pero que sea en acuerdo con otras fuerzas. Estoy convencido de que si no hacemos un acuerdo con las fuerzas de centro izquierda, no tenemos ninguna posibilidad de ofrecerle gobernabilidad y estabilidad al país”.

Francisco Huenchumilla, exintendente de la región de la Araucanía, no estaría dispuesto a transar la permanencia de la falange en un bloque progresista. A su juicio, ir a primera vuelta abre la incertidumbre sobre con quién debiera aliarse la DC: “Lo que tiene que hacer la DC es nombrar a su candidata, acordar ir a primarias, tener una conducción unitaria y tener un mínimo común programático que nos permita tener claridad sobre qué le queremos ofrecer al país en esas primarias, porque ahí también habrá un debate político. Ir a primera vuelta significa dejar abierto con quién vamos a ser coalición o si vamos a ir en soledad. Es dejar un camino abierto, y eso no se ha discutido en el partido. No hemos tenido el debate sobre si queremos dar por terminada a la Nueva Mayoría”.

Alejandro Guillier, candidato respaldado por el Partido Radical y que figura como la primera opción para hacerle peso a Sebastián Piñera, fue tajante a la hora de señalar que si no hay primarias él no ira a primera vuelta “porque se acabaría la Nueva Mayoría”, enviando una importante señal de cara a la junta del día de mañana. Ante las declaraciones, Carolina Goic salió a responderle sin dar claras muestras de cuál es su opción: “Yo puedo reafirmar que a nosotros, a la DC y a mí me interesa impulsar una discusión que tenga que ver con los compromisos que asumimos frente a los chilenos, que tiene que ver más que con los mecanismos con los temas de fondo. En esto los mecanismos tienen que estar en función de un objetivo político. Nosotros hemos señalado varias veces que queremos hacer las cosas distintas y en política muchas veces hemos caído en la discusión pequeña, en la discusión del mecanismo y no de fondo. Cuando decíamos primero el programa y después el candidato a eso nos referimos”, concluyó la presidenta falangista.

Lo más probable es que el debate se dilate hasta la próxima Junta Nacional para que en la de este sábado el mensaje sea de absoluta unidad en el marco de la proclamación de la senadora Carolina Goic como la carta presidencial. La DC corre contra el tiempo y urgen definiciones de su parte para analizar el destino tanto del partido como de la Nueva Mayoría.